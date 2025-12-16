쿠팡 노조 "김범석 의장, 개인정보 유출 사태 공개 사과하라"

15일 공식 입장문 발표

김범석 의장, 공개 사과·재발방지 대책 요구

쿠팡 노조가 3370만건에 달하는 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 창업자인 김범석 쿠팡Inc 의장의 공개적인 사과와 재발 방지 대책을 요구했다.

16일 관련 업계에 따르면 민주노총 화학섬유식품산업노조 쿠팡지회(쿠니언)는 전날 발표한 공식 입장문을 통해 "김범석 의장은 이번 사태에 대해 책임을 회피하거나 실무진에 전가하지 말고, 실질적인 경영 책임자로서 직접 고객과 직원 앞에 나서서 진정성 있는 사과를 해야 한다"며 "형식적인 입장 발표나 법률적 표현이 아닌, 이번 사태의 책임을 인정하고 재발 방지를 약속하는 명확하고 공개적인 사과가 필요하다"고 밝혔다.

쿠팡 노조는 또 "개인정보 유출로 인해 불안과 피해를 겪고 있는 소비자들에 대해 회사는 책임 있는 보상 방안을 제시해야 하며, 그 과정과 기준을 투명하게 공개해야 한다"면서 "보안 체계 전반에 대한 전면적인 점검과 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련해 다시는 유사한 사고가 반복되지 않도록 해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "이번 사태의 책임이 경영진에게 있음에도 불구하고 ▲대규모 구조조정 또는 인력 감축으로 이어질 수 있는 조치 ▲구조조정을 위한 인위적인 저성과자 확대 ▲근로조건의 후퇴 및 근로조건의 향상 저해 등 그 부담이 직원들에게 전가될 가능성에 대해 심각한 우려를 표한다"고 덧붙였다.

노조 측은 "이번 사태의 원인은 개인 직원의 문제가 아니라 시스템, 통제, 투자 판단을 포함한 경영진의 책임 영역에 있기에 그 결과로 발생할 수 있는 불이익이 임금, 평가, 고용 안정 등 직원들의 생존과 직결된 문제로 이어져서는 안 된다"며 "쿠팡이 진정으로 신뢰를 회복하고 지속 가능한 기업으로 나아가고자 한다면 책임은 경영진이 지고, 직원의 권리와 고용은 철저히 보호해야 한다"고 주장했다.





한편, 김 의장을 비롯해 박대준·강한승 전 대표가 국회 과학기술정보방송통신위원회의 청문회에 모두 불참을 통보하면서 '맹탕 청문회'가 될 것이라는 우려가 나오고 있다. 김 의장은 지난달 29일 쿠팡의 개인정보 유출 사태 발생한 이후 아무런 입장을 내지 않고 있다. 17일 열리는 청문회에도 "글로벌 기업의 최고경영자(CEO)로서 공식적인 비즈니스 일정이 있다"며 불출석 의사를 전달했다. 이에 과방위 소속 더불어민주당 의원들은 전날 성명을 내고 "김범석 의장과 박대준·강한승 전 대표에 대해 고발 조치를 포함한 법적 대응을 검토하겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

