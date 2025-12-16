KB금융 계열사 대표 인사…증권 IB부문·저축은행 대표 교체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

증권 IB부문 대표에 강진두

저축은행 대표에 곽산업



강진두 KB증권 신임 대표이사 후보(왼쪽), 곽산업 KB저축은행 신임 대표이사 후보. KB금융 제공

KB금융지주가 계열사대표이사후보추천위원회를 16일 개최하고 KB증권 등 6개 계열사 대표이사 후보를 추천했다.

김성현 KB증권 IB부문 대표와 서혜자 KB저축은행 대표가 교체됐다.

강진두 KB증권 경영기획그룹장 부사장이 KB증권 IB(기업금융) 부문 신임 대표 후보에 곽산업 KB국민은행 개인고객그룹대표 부행장이 KB저축은행 신임 대표 후보로 추천됐다.

강 후보는 기업금융, 인수금융, 글로벌 등 다양한 IB 영역을 거치며 시장 경쟁력을 공고히 할 수 있는 전문성을 갖추었다는 점을 인정받았다. 영업과 경영관리를 두루 경험한 균형감을 기반으로 안정적 세대교체와 지속 성장을 동시에 견인할 수 있는 준비된 리더라는 평가를 받았다.

곽 후보는 부행장은 디지털, 마케팅을 아우르는 경험을 토대로 KB저축은행을 Kiwibank 중심의 '디지털 전문 채널'로 변화시킬 수 있는 적임자로 평가받았다. 고객기반 확대를 위한 은행과의 시너지 창출 역량도 겸비했다는 점도 인정받았다.

대추위는 이홍구 KB증권 WM(자산관리)부문 대표, 구본욱 KB손해보험, 김영성 KB자산운용, 빈중일 KB캐피탈, 성채현 KB부동산신탁 현 대표이사는 재추천했다.

대추위는 "새로운 성장기반 마련을 위한 사업방식 전환과 '시장과 고객의 확장'을 속도감 있게 추진할 수 있는 분들을 계열사 대표이사 후보로 추천했다"고 밝혔다.





추천된 후보는 이달 중 해당 계열사의 대표이사후보추천위원회 최종 심사 및 추천을 통해 주주총회에서 확정될 예정이다. 신임 대표이사의 임기는 2년, 재선임된 대표이사의 임기는 1년이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

