[클릭 e종목]"美 파트너 리스크 현대건설, 본질적 경쟁력 훼손은 제한적"

"여전히 높은 밸류에이션 매력"

현대건설 주가가 미국 원전 파트너사 관련 불확실성이 부각되며 조정을 받았다. NH투자증권은 이를 단기 이슈로 평가하며 저가 매수 기회라는 분석을 내놨다.

이은상 NH투자증권 연구원은 15일 보고서에서 "전일 현대건설 주가 하락은 미국 원전 파트너사인 Fermi 관련 부정적 이슈가 반영된 결과"라며 "다만 이는 본질적 경쟁력 훼손으로 보기 어렵다"고 말했다. 전일 현대건설 주가는 전 거래일 대비 4900원(6.28%) 하락한 7만 3100원에 마감했다.

문제가 된 것은 Fermi가 추진 중인 복합에너지·AI 캠퍼스 프로젝트 '프로젝트 마타도르(Project Matador)'다. 발전 규모 11GW, 총 사업비 5000억달러로 추산되는 대형 프로젝트에서 핵심 임차인이 계약 해지를 통보하면서 약 1억 5000만달러 규모의 AICA(초기 공사 자금 약정) 조달에 차질이 발생했다. 여기에 미국 현지 로펌들이 Fermi 경영진의 허위 정보 제공 가능성에 대한 조사를 개시하며 법적 리스크 우려도 확대됐다.

이 연구원은 현대건설에 미치는 실질적 영향은 제한적이라고 분석했다. 그는 "현대건설은 지난해 10월 해당 프로젝트의 FEED(기본설계) 계약을 체결해 현재 수행 중"이라면서 "FEED 단계는 통상 EPC(설계·조달·시공) 본공사로 이어지는 전 단계로, 그동안 시장에서는 대규모 EPC 전환 가능성을 밸류에이션에 일부 반영해 왔다"고 설명했다.

이 연구원은 "이번 이슈는 EPC 전환 시점이 다소 지연될 가능성을 키운다는 점에서 단기 주가 조정 요인으로 작용할 수는 있지만, FEED 단계에서 인식되는 매출은 EPC 본공사 금액의 약 5% 수준에 불과해 전사 실적에 미치는 영향은 크지 않다"고 평가했다. 프로젝트 일정이 일부 늦춰지더라도 재무적 타격은 충분히 통제 가능한 범위라는 설명이다.

밸류에이션 매력은 오히려 부각되고 있다는 분석도 나왔다. 현재 현대건설 주가는 2027년 기준 EV/EBITDA 6배 수준으로, 국내 원전 밸류체인 대표 기업인 두산에너빌리티 대비 약 77% 할인된 상태다.

이 연구원은 이 같은 과도한 괴리율이 2026년 상반기 불가리아 대형 원전 착공, 미국 팰리세이즈 SMR 착공 등 가시적인 착공 모멘텀이 현실화되며 점진적으로 해소될 것으로 보고 있다.





이 연구원은 "파트너사 개별 이슈에 따른 주가 하락은 저가 매수 기회로 활용할 필요가 있다"며 "원전 밸류체인 내에서 현대건설의 경쟁력과 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다"고 평가했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

