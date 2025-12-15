영주시, 경북 지적행정 종합평가 ‘최우수기관’ 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년 연속 우수 성적… 민원 개선·지적행정 혁신 성과 인정

영주시는 15일 경북도청에서 열린 '2025년도 지적행정업무 추진실적 종합평가'에서 최우수기관으로 선정돼 경상북도지사 표창을 받았다.

영주시가 경북 지적행정 종합평가 ‘최우수기관’으로 선정돼 기념촬영하고 있다. 영주시 제공

이 평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 한 해 동안의 지적행정 추진 성과를 종합적으로 점검한 것으로, 영주시는 2023년과 2024년 우수기관 선정에 이어 올해 최우수기관에 이름을 올리며 3년 연속 우수한 성과를 거뒀다.

평가는 지적민원 현장방문제 운영, 토지이동 처리 실적, 지적측량 검사 실적, 특수시책과 수범사례 등 12개 분야 21개 항목을 기준으로 진행됐으며, 영주시는 전 분야에서 고르게 높은 점수를 받았다.

세계측지계 변환 과정에서 남아 있던 지역좌표계 잔여필지 정비와 토지이동정리 관련 고충민원 해결 등 적극적인 특수시책이 높은 평가를 받았다.

또 지적측량·개발행위(토지분할) 허가·토지이동 신청 시 각각 제출해야 했던 위임장을 한 장으로 통합하는 민원 개선을 통해 시민 불편을 크게 줄인 점도 주목받았다.

이와 함께 지적측량기준점을 신규 설치하고 체계적으로 관리해 측량 신뢰도를 높였으며, 영구 지적기록물의 디지털화로 행정 효율성을 강화해 시민 재산권 보호와 신속한 토지행정 서비스 제공에도 기여했다.





이윤희 영주시 토지정보과장은 "3년 연속 우수기관 선정은 시민 중심의 토지행정 서비스를 제공하기 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "창의적이고 혁신적인 정책으로 시민에게 신뢰받는 행정을 실현하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

