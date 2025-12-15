한국GM "국내 4400억 투자" 철수설 일축…노조 "수입차 회사 전환"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 뷰익·GMC 4개 차종 신규 도입



제너럴모터스(GM) 한국사업장(한국GM)이 국내 생산 기반에 3억달러, 한화 약 4400억원 투자해 생산 능력을 향상키로 하면서 최근 직영 정비사업 중단으로 확산하는 '철수설'을 정면으로 반박했다. 내년 '뷰익'과 'GMC' 브랜드 4개 차종을 신규로 도입해 침체된 국내 판매에 활력을 불어넣는다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장이 15일 인천 서구 청라국제도시에서 열린 'GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스'에서 한국에서 비즈니스 성과와 전략에 대해 설명하고 있다. 한국GM

한국GM은 15일 인천 서구 청라국제도시 'GM 청라 주행시험장'에서 '2026년 비즈니스 전략 콘퍼런스'를 열고 이 같은 내용을 담은 내년 사업 전략과 핵심 이정표를 밝혔다.

헥터 비자레알(Hector Villarreal) 한국GM 사장과 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장, 브라이언 맥머레이(Brian McMurray) GM 테크니컬센터 코리아 사장을 비롯해 박선원 더불어민주당 국회의원(인천 부평구을), 쉐보레·캐딜락 판매 네트워크 및 협력 서비스 네트워크 대표 등 이해관계자들이 참석했다.

비자레알 사장은 "GM은 지난 20여년간 한국에서 1330만대를 생산하고 국내 시장에 250만대를 판매하며, 한국 자동차 산업의 핵심축으로 자리매김시켰다"며 "차량 디자인과 엔지니어링부터 생산, 판매에 이르는 전 주기 역량을 한국에서 더욱 강화하고 차세대 내연기관 차량과 전기차 포트폴리오를 확대하고, 한국 고객을 위한 첨단 주행 기술을 도입하며, 한국 자동차 생태계와 지역경제의 강력한 파트너로서 한국 시장과 함께 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

전기 시스템 벤치 설비에 대한 설명을 듣고 있는 GM 임직원들과 주요 내외부 이해관계자들. 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(왼쪽 네번째), 브라이언 맥머레이 GM 테크니컬센터 코리아 사장(왼쪽 여섯번째), 허우영 GM 한국사업장 협신회 회장(왼쪽 세번째), 강장원 한국지엠대리점협의회 회장(왼쪽 일곱번째). 한국GM

이어 "한국에서 생산된 차량에 대한 강한 글로벌 수요에 대응하며, GM의 글로벌 성장 전략에서 핵심적인 생산 거점 역할을 수행하고 있다"며 "중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것이며, 한국에 대한 GM의 확고한 약속에는 변함이 없다"고 강조했다.

한국GM은 내년 GMC와 뷰익 신규 브랜드를 한국에 도입한다. 도입 차종은 아직 구체화되지 않았지만 GMC 3개 차종, 뷰익 1개 차종이 될 예정이다. 이에 따라 한국은 북미 지역(미국·캐나다·멕시코)을 제외한 GM 글로벌 시장 중 4개 제품 브랜드를 모두 도입한 첫 번째 시장이 된다.

쉐보레 판매 네트워크는 뷰익 모델을, 캐딜락 판매 네트워크는 GMC 모델을 각각 판매하게 된다. 아울러 내년 상반기 서울 송파 및 서부권, 부산 등 지역에 신규 전시장을 추가해 고객 접점을 확대할 예정이다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(앞줄 가운데)이 15일 인천 서구 청라국제도시에서 열린 'GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스'에서 임직원, 주요 이해관계자와 기념촬영을 하고 있다. 한국GM

이에 금속노조 한국지엠지부는 "구조조정과 외주화·직영정비를 폐쇄하고 신차 생산없는 한국사업장 투자는 GM이 수입차 판매회사로 전환하겠다는 것"이라며 "후속차와 한국GM 내 전기차를 포함한 미래차 개발을 중장기적인 플랜을 구체적으로 제시해야 한다"고 반박했다.





그러면서 "GM은 과거에도 수차례 '한국은 핵심'이라 말해왔지만, 그 결과는 군산공장 폐쇄, 부평2공장 가동 중단, 정비·물류 구조조정이었다"면서 고용·생산·서비스 유지에 대한 법적·제도적 보장을 요구했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

