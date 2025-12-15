AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상이 15일 임원인사를 발표하며 내년부터 임원 직위체계를 개편해 부사장과 전무를 부사장으로 통합 운영한다고 밝혔다.

이에 기존 '상무-전무-부사장'의 직위를 '상무-부사장'으로 통합돼 성과중심의 책임경영을 강화한다. 현대해상 관계자는 "직무 중심의 리더십 체계를 구축해 급변하는 외부환경에 보다 빠르게 대응하고 의사결정을 내리기 위함"이라고 설명했다.

다음은 2026년도 현대해상 및 자회사 임원인사 현황.

<현대해상>

◆부사장 선임

▲CIAO 이창욱 ▲윤리경영실 부실장 최재혁 ▲기획관리부문장 정규완 ▲개인영업부문장 김도회

◆상무 선임

▲경영기획본부장 조영택 ▲인사총무본부장 이용진 ▲경인지역단장 윤종식 ▲영남지역단장 이제영 ▲AM 2본부장 오정출 ▲일반보험기획본부장 이상수 ▲기업영업1본부장 박민호 ▲법인컨설팅본부장 문정교 ▲재무기획본부장 최민엽

<현대C&R>

◆대표이사 선임

▲전무 홍사경

◆상무 선임

▲PM사업본부장 김준범

<현대HDS>

◆대표이사 선임

▲상무 강태종

◆ 상무 선임

▲SM 본부장 김현희 ▲IDC 본부장 변규현

<현대하이라이프손해사정>

◆상무 선임

▲위험관리연구소장 김상엽

<마이금융파트너>

◆대표이사 선임





▲전무 전 혁





