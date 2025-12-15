김수영 광주 서구의원, 호남유권자연합 '최우수 기초의원상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 현안 해결·주민 권익 증진 기여

광주시 서구의회 김수영 의원은 최근 호남유권자연합로부터 최우수 기초의회의원 선정패를 받았다고 15일 밝혔다.

김수영 광주 서구의원이 최근 호남유권자연합로부터 최우수 기초의회의원 선정패를 받았다. 김수영 의원 제공

AD

호남유권자연합은 지난 12일 광주에서 열린 2025 송년회 행사에서 김 의원에게 최우수 기초의회의원 선정패를 수여했다. 이번 선정은 의정활동 전반에 대한 평가와 공정한 심사를 거쳐 이뤄졌다.

이 의장은 김 의원이 투철한 국가관과 사명감을 바탕으로 의정활동에 임하며 지역사회 현안 해결과 주민 권익 증진에 기여한 점을 높이 평가했다. 특히 2025년 한 해 동안 광주 서구의회에서 보여준 적극적인 의정활동과 책임 있는 역할 수행이 수상 배경으로 꼽혔다.

김 의원은 "의정활동을 묵묵히 지켜봐 준 주민과 동료 의원들 덕분이다"며 "초심을 잃지 않고 주민의 삶을 바꾸는 의정활동으로 보답하겠다"고 말했다.





AD

이번 시상은 정치개혁과 도덕성 회복을 기치로 내건 호남유권자연합의 정기 평가 결과에 따른 것으로, 지역 정치권 안팎에서 의미 있는 성과로 받아들여지고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>