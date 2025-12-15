동원산업, 동원부산컨테이너터미널 220억 증자 참여

동원산업은 계열회사인 동원부산컨테이너터미널의 주주배정 유상증자에 참여해 220억원을 출자한다고 15일 공시했다.





AD

총 440만주를 취득하며 출자상대방의 총 출자액은 560억원이다. 출자일자는 2026년 1월6일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>