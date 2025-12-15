예보 "예별손해보험 공개매각 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예금보험공사가 예별손해보험에 대한 공개 매각을 추진한다고 15일 밝혔다.

예보는 이날부터 내달 23일까지 예별손보에 대한 예비입찰을 실시한다. 인수의향서를 접수한 인수희망자 중 적격성이 검증된 희망자에 대해 5주가량의 실사 기회를 부여하고, 이후 본입찰을 진행할 예정이다.

예보 측은 "보험계약자 보호와 보험시장 안정을 위해 MG손해보험 노조, 금융당국, 예보 간의 원만한 협의를 거쳐 인력 및 조직 효율화를 완료했다"고 설명했다. 이어 "MG 손보의 부실자산이 매각 대상인 예별손보에 이전되지 않음으로써 자산건전성이 한층 개선됐다"고 덧붙였다.

예별손보에 대한 매각은 주식매각(M&A), 계약이전(P&A) 방식 중 인수희망자가 원하는 방식으로 참여할 수 있다. 주식매각은 회사 지분 전부를 인수하는 방식이며, 계약이전은 예별손보의 모든 보험계약 부채와 우량자산 등을 이전받는 방식이다.





이번 예별손보의 공개매각이 완료돼도 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전돼 보험계약자에게는 불이익이나 변경이 발생하지 않는다. 예보 관계자는 "보험계약자 보호와 예별손보의 조속한 정상화를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





