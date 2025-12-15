동해시, 2026년 청년도전지원사업 참가자 모집…최대 50만원 지원

강원도 동해시는 2026년에도 청년들의 자신감 회복과 사회진입 역량 강화를 지원하기 위해 청년도전지원사업을 계속 추진하며 15일부터 참가자를 모집한다.
청년도전지원사업은 고용노동부가 지원하는 사업으로, 사회진입에 어려움을 겪는 청년들에게 취·창업 역량 강화 등 종합적이고 맞춤형 프로그램을 제공하는 체계적 지원 프로그램이다.
동해시는 2024년 처음 사업을 도입했으며, 2024년 54명, 2025년 96명의 청년이 참여하는 등 매년 높은 호응을 얻고 있다.
모집 대상은 만 18세 이상 45세 이하 청년 가운데 최근 6개월 이상 취업 경험이 없고 사업자등록이 없는 청년이 참여할 수 있고, 신청은 온라인 또는 방문 접수(동해시청년도전지원센터)로 진행된다.
또한 매 5주 과정 이수 시 50만원의 취업장려금이 지급되며, 이수 후 취업하여 3개월 이상 근속하면 취업근속수당도 지원한다.
프로그램은 단기·중기·장기 과정으로 이루어져 있으며, 청년의 상황과 목표에 맞게 선택할 수 있도록 구성되었다. 기수별, 과정별로 모집이 이루어지는 만큼 언제든 문의하여 원하는 기수에 참여 가능하다.
참여 청년들은 자신감 회복, 구직기술 습득, 창업 기초 교육 등 단계별 프로그램을 통해 실질적인 성장을 경험할 수 있고, 운영성과를 보면 그간 여러 참여자가 취업으로 연계됨을 확인할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
임성빈 경제과장은 "청년도전지원사업은 단순한 교육이 아니라 청년들이 스스로의 가능성을 믿고 다시 도전할 수 있도록 돕는 성장 플랫폼"이라며 "많은 청년들이 이번 기회를 통해 새로운 진로와 가능성을 발견하길 바란다"고 말했다.
동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>