본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"코스닥 본연 기능 되살려야"…벤처업계, 기술특례상장 보완 요구

이성민기자

입력2025.12.15 07:52

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"진입은 유연하고 퇴출은 엄격한 구조로"

벤처업계가 코스닥 기술특례상장 기준을 손봐야 한다고 목소리를 높였다. 코스닥의 '모험자본 시장' 기능이 약화한 상황에서 기술기업의 진입 문턱은 낮추고 부실기업 퇴출은 엄격히 하는 구조로 전환해야 코스닥이 벤처·스타트업의 핵심 자금조달 시장으로 다시 자리 잡을 수 있다는 것이다.


벤처기업협회가 15일 발표한 '코스닥 시장 활성화 방안 및 벤처기업 의견 조사'에 따르면 응답기업들은 코스닥 제도개선이 필요한 항목으로 '기술특례 확대(52.3%)'와 '상장요건 완화(46.8%)' 등을 꼽았다. 기술특례상장의 실적기준을 완화해 본래 취지에 맞게 기술력 중심으로 평가되도록 개편해 기술기업의 상장환경을 개선해야 한다는 평가다.

"코스닥 본연 기능 되살려야"…벤처업계, 기술특례상장 보완 요구 벤처기업협회 '코스닥 시장 활성화 방안 및 벤처기업 의견 조사' 결과 발췌. 벤처기업협회
AD

코스닥 활성화를 위한 우선순위 정책과제로도 '기술평가 제도 개선(51.8%)'이 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 '정책펀드 등 자금공급 확대(50.9%)'에도 과반수가 응답했다. 응답기업의 자금조달 방식 1순위가 '정부 정책자금(59.1%)'으로 조사된 만큼 정책자금 및 보조금에 대한 수요가 높은 것으로 보인다.


이번 조사는 협회가 정부에 '코스닥 3000 시대' 비전 마련을 요구하기 위해 진행됐다. 코스피 지수가 최근 4000선을 넘으면 사상 최고치를 경신한 가운데 코스닥 지수는 여전히 900대에 머물러 있다. 지난 6월 새 정부 출범 이후 지난달 말까지 코스피 지수가 42% 상승한 데 반해 코스닥은 22% 오르는 데 그쳤다. 지난해 말 기준 전체 코스닥 상장기업 1607개사 중 벤처기업은 625개사로 39%를 차지했다.


설문조사 결과 기업공개(IPO)를 계획 중인 비상장 벤처기업의 85%가 코스닥 상장을 희망했다. 이 중 61.8%는 '특례상장(기술성·성장성)'을, 35.3%는 '일반상장'을 계획 중인 것으로 조사됐다. 코스닥 상장 희망기업의 90% 이상이 상장을 통한 자금조달 효과를 기대하면서 코스닥이 벤처기업의 핵심 자금조달 시장으로 인식되고 있음이 확인됐다.


아울러 코스닥 시장 진입은 유연하게 하되 퇴출은 엄격히 적용하는 구조에 응답기업 다수가 공감대를 형성했다. 상장요건 완화에 80.5%, 부실기업 퇴출요건 강화에 84.0%가 각각 찬성했다.


협회도 "상장심사 시 재무요건 적용을 최소화(적자기업 승인)하고 기술성 및 성장성 중심의 평가체계를 강화해 진입요건을 완화해야 한다"며 "이를 통해 코스닥 본연 기능인 모험자본 시장 역할을 회복해야 한다"고 강조했다. 혁신기업 요건에 미비하거나 도덕적 해이가 발생한 기업은 적시에 퇴출해 상장 문턱은 낮추되 퇴출은 엄격한 다산다사(多産多死)의 순환구조를 정착시켜야 한다는 제언이다.


아울러 주가 탄력성이 높은 벤처기업 특성상 일정기간의 평가손을 감내할 수 있는 기관의 중장기 투자가 필요하다고 주장했다. 이를 위해 '코스닥 활성화 펀드 조성', '법정기금의 벤처투자 의무화' 등 기관투자자의 참여를 유도하는 제도를 마련해야 한다는 입장이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이정민 벤처기업협회 사무총장은 "코스닥 시장 활성화는 건전한 벤처생태계 선순환 구조를 만드는 핵심이다. 이를 통해 국내외 자본 유입, 기술창업 활성화, 스케일업 동력 확보로 코스닥 지수는 3000도 달성할 수 있을 것"이라며 "국가 차원의 '코스닥 3000'시대 달성을 위한 로드맵이 필요하다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기