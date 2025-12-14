날씨로 본 내년 산업전망…"반도체·배터리 'AI 볕' 든다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

석유·철강·기계 등은 어려움 지속

업종별 시장 전망을 날씨에 비유한 내년 산업 기상도는 인공지능(AI) 확산 흐름을 따라 반도체·배터리·디스플레이 등 산업에 쾌청한 날씨가 전망된다. 중국과의 경쟁이 치열하고 미국의 관세 정책 영향이 두드러지는 유화·철강·기계 등은 어려움이 지속될 것으로 예상됐다.

14일 대한상공회의소가 최근 11개 주요 업종별 협회와 함께 분석한 '2026년 산업 기상도' 조사에 따르면 반도체·디스플레이는 '맑음', 배터리·바이오·자동차·조선·섬유패션 산업은 '대체로 맑음', 기계·석유화학·철강·건설 등은 '흐림'으로 전망됐다. 내년 '붉은 말의 해'를 맞아 AI 수혜를 입은 반도체(D램)·에너지저장장치(ESS)·디스플레이(Display) 등 'RED' 업종의 성장이 예상된다는 설명이다.

AD

반도체 산업의 경우 올해 수출은 16.3% 성장한 1650억달러, 내년 수출은 9.1% 성장한 1800억달러에 이를 것으로 평가됐다. 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)의 AI 인프라 구축 경쟁으로 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 D램에 대한 수요 확대가 예상된다. 실제로 MS·아마존·알파벳 등 주요 빅테크는 내년에만 1000억달러 규모의 투자를 단행하고 향후 투자는 더 큰 폭으로 증가할 전망이다.

디스플레이도 맑다. AI 확산에 따른 전자기기 사양 상향 평준화와 함께 전력효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 증가했다. 내년 수출은 올해보다 3.9% 증가한 176억7000만달러로 전망된다. 신시장에서의 성장세도 기대된다. 한국디스플레이산업협회는 차량용 디스플레이 대형화 및 확장현실(XR) 시장 확대에 따른 내년 글로벌 OLED 출하량이 각각 83.3%·238.5% 증가할 것으로 봤다.

또 하나의 AI 후방산업인 배터리 역시 '대체로 맑음'이다. AI 데이터센터 서버의 소비전력 증가에 따른 ESS 수요 증가로 내년 수출은 올해 대비 2.9% 증가할 것으로 보인다. 전기차 분야 역시 내년 현대차·기아·BMW 등 'K배터리 탑재 모델' 출시가 집중돼 있어 캐즘(수요 둔화) 이후 EV용 배터리 수요도 반등할 것으로 기대된다. 다만 미국의 첨단제조세액공제(AMPC) 수혜 축소 및 중국산 시장 점유율 확대는 위협 요인으로 꼽혔다. 올해 중국 배터리 기업의 글로벌 시장 점유율은 77%를 돌파했고, 비(非)중국 시장으로만 따져도 46.5%까지 성장하며 한국의 중국 외 시장 점유율(38.7%)을 처음 역전했다.

조선 산업은 액화천연가스(LNG) 운반선·컨테이너선 수요에 힘입어 내년 수출은 올해 대비 8.6% 증가한 339억2000만달러를 기록할 전망이다. 친환경 선대 교체 추세에 따라 내년 컨테이너선 발주 전망치는 375척으로 견조한 수요가 지속될 것으로 보이며, LNG선 또한 미국 LNG 수출 확대에 따른 프로젝트 수요 및 카타르의 선단 교체 수요 등으로 최대 100척의 추가 발주가 예상된다. 다만 국제해사기구(IMO) 온실가스 배출 감축 조치 연기로 친환경 선박 전환 수요의 불확실성이 높아진 건 불안 요인이다.

기계·석유화학·철강·건설 등 업종은 대내외 불확실성 증대로 흐릴 전망이다.

석유화학 업종은 중국발 공급 과잉과 저유가에 따른 납사 등 석유화학 원재료 가격 하락으로, 수출이 올해 대비 6.1%가량 감소할 것으로 관측됐다. 다만 최근 사업구조 재편 확대에 따른 가동률 회복세 전환, 글로벌 석유화학 설비 폐쇄 움직임으로 공급 과잉이 다소 완화될 전망이다.

철강산업 역시 중국발 공급 과잉에 더해 미국·유럽연합(EU) 수입 규제 강화로 '흐림'이다. 한국철강협회는 "최근 중남미 등 신흥국을 중심으로 수출이 늘고 있으나, 미국 통상보호조치와 EU 철강수입규제(TRQ) 등 영향으로 기존 수출국향 물량이 감소하고 있다"고 분석했다.





AD

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 "중국 제조 경쟁력은 하루가 다르게 상승할 것"이라며 "AI를 중심으로 기업들의 공격적인 실험이 지속될 수 있도록 정부의 규제혁신·인센티브 등이 중요하다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>