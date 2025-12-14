구미시, 주민참여 자치문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민자치 성과공유회 개최

주민 주도 우수사례 공개

25개 읍면동 활동 전시·성과 공유

경북 구미시는 지난 13일 구미코 3층 대회의실에서 25개 읍면동 주민자치위원과 시민 500여명이 참석한 가운데 「제2회 구미시 주민자치 성과공유회」를 열었다.

이번 행사는 주민자치 활동 결과를 공유하고 향후 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

행사는 현장 소통 역량 강화 교육을 시작으로 오카리나·라인댄스 등 주민자치센터 프로그램 수강생 공연, 성과 영상 상영, 우수사례 발표, 유공자 표창, 전시 관람 순으로 진행됐다.

특히 선산읍, 옥성면, 송정동, 신평2동의 우수사례 발표는 지역 특성을 반영한 다양한 주민주도 사업을 소개하며 큰 관심을 모았다.

발표자들은 사업 추진 과정에서의 시행착오, 참여를 끌어낸 방식, 운영 노하우 등을 공유해 참석자들의 공감을 얻었다.

전시공간에는 25개 읍면동 주민자치위원회 활동자료, 주민참여 문집, 도자기·천공예 등 주민자치프로그램 작품이 전시돼 주민 활동의 성과를 한눈에 볼 수 있도록 했다.





김장호 구미시장은 "주민이 직접 기획하고 실행한 자치활동이 이제 지역 곳곳에서 자리 잡고 있다"며 "이번 성과공유회가 주민참여 기반의 자치활동이 한 단계 더 확장되는 계기로 이어지길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

