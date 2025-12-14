美 '아이비리그' 브라운대학서 총격…최소 2명 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8명 중상 입어…용의자 아직 검거 못 해

미 동부 뉴잉글랜드 지역에 위치한 '아이비리그' 중 하나인 브라운대 캠퍼스에서 총격 사건이 발생했다. 이번 총격 사건으로 다수의 사상자가 나온 가운데 아직 용의자를 검거하지 못한 것으로 파악됐다.

13일(현지시간) CNN 등 미 주요 언론에 따르면 로드아일랜드주 프로비던스의 브렛 스마일리 시장은 이날 브라운대에서 발생한 총격 사건으로 최소 2명이 사망하고, 8명이 중상을 입었다고 발표했다.

스마일리 시장은 당국이 아직 총격 용의자를 검거하지 못한 상태라고 덧붙였다.

대학 측에 따르면 총격 사건이 발생한 장소는 공학 대학과 물리학과가 입주한 7층짜리 건물 '바루스 앤드 홀리' 근처인 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "용의자는 검은색 옷을 입은 남성"으로 "용의자가 캠퍼스에 어떻게 진입했는지 파악되지 않았으나, 호프 스트리트 쪽으로 빠져나간 것으로 확인됐다"고 말했다.

앞서 경찰은 이날 오후 4시 49분경 엑스 계정을 통해 브라운대 근처를 피하라는 경보를 처음 발령했다.

대학 측도 학내 경보시스템을 통해 총격 사건 발생을 알리며 추가 공지전까지 대피할 것을 당부했다. 또 실내 대피 시 문을 잠그고 휴대전화를 무음 상태로 설정하라는 지침도 내렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오후 트루스소셜에 글을 올려 "브라운대에서 발생한 총격 사건에 대해 보고받았다"며 "FBI(연방수사국)가 현장에 출동했다"고 밝혔다.

그러면서 트럼프 대통령은 이 글에서 "용의자는 체포됐다"고 올렸다가, 20여분 만에 다시 "브라운대 경찰이 기존 성명을 번복했다. 용의자가 아직 구금 상태가 아니다"라고 정정했다.





한편 1764년 설립된 브라운대는 미국에서 일곱 번째로 오래된 대학이다. 학부생 7000여명을 포함해 총 1만여명의 학생이 재학 중이다. 학부 합격률은 5.4%로, 진학 경쟁이 치열한 명문대 중 하나로 알려져 있다. 사고가 발생한 날은 토요일로 가을학기 시험 기간으로 인해 캠퍼스 내 학생들이 많았던 것으로 전해졌다.





