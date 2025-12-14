본문 바로가기
하나은행, 유망 新산업에 4500억원 규모 생산적 금융 지원

권재희기자

입력2025.12.14 09:00

신용·기술보증기금 98억원 추가 출연…보증비율 우대 보증서 및 보증료 지원
이호성 행장 "실물경제 회복을 위해 생산적 금융 지원 지속 확대해 나아갈 것"

하나은행, 유망 新산업에 4500억원 규모 생산적 금융 지원
하나은행은 신용보증기금 및 기술보증기금에 98억원(보증료지원금 포함)을 추가 출연(신보 63억원·기보 35억원)을 통해 4500억원 규모(신보 2900억원·기보 1600억원)의 생산적 금융 본격화에 나선다고 14일 밝혔다.


이번 금융지원은 하나금융그룹이 지난 10월에 발표한 84조원 규모의 생산적 금융의 일환으로, 자금조달에 어려움을 겪는 유망 신성장 동력 산업 및 기술혁신 산업 영위기업의 위기극복을 지원하고 미래성장기업의 경쟁력 강화를 지원하고자 마련됐다.


하나은행의 이번 해당 특별출연금(보증료지원금 포함)은 12월 중순 신용보증기금과 신규 체결 예정인 '유망 신산업 생태계 강화를 위한 생산적 금융 확대 업무협약'을 비롯해 신용·기술보증기금과 기존 체결한 협약에 추가 출연할 예정이다. 이를 통해 하나은행은 2026년에도 지속적인 생산적 금융을 적극 실천할 계획이다.


하나은행은 이번 금융지원을 통해 ▲신성장 동력 및 기술혁신 산업 영위기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 ▲탄소중립실천 및 지속가능성장(ESG) 기업 ▲기술창업기업 및 고용창출기업 등을 대상으로 보증비율(90%이상) 우대 적용된 보증서 및 보증료 지원을 지원할 예정이다.


이호성 하나은행장은 "이번 지원으로 자금조달에 어려움을 겪는 혁신성장 산업 영위기업에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며, "하나은행은 실물경제 회복을 주도할 수 있도록 선제적인 출연을 통해 생산적 금융 확대를 위한 지속적인 자금 공급을 지속해 나가겠다"고 말했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

