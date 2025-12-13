본문 바로가기
머스크 '스페이스X', 내년 상장하나…현 기업가치 1200兆 육박

손선희기자

입력2025.12.13 16:53

내년 상장을 추진하는 일론 머스크의 우주기업 '스페이스X' 현재 기업가치가 1200조원에 육박하는 것으로 알려졌다.


13일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 스페이스X의 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨은 전날 주주들에게 보낸 서한에서 신규·기존 투자자와 회사 측이 내부 주주로부터 주당 421달러의 가격에 최대 25억6000만달러 규모 주식을 사는 방안을 승인했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 추산한 스페이스X의 기업가치는 8000억달러, 약 1182조원에 달하는 규모다.


존슨 CFO는 이번 서한에서 "우리는 2026년에 이뤄질 가능성이 있는 기업공개(IPO)를 준비하고 있다"며 "실제 이뤄질지, 시기가 언제일지, 기업가치가 얼마나 될지는 여전히 매우 불확실하지만, 시장 여건이 맞는다면 상장을 통해 상당한 자금을 마련할 수 있을 것으로 판단한다"고 설명했다. 그러면서 만약 상장에 성공할 경우 확보된 자금을 스타십 우주선 발사 확대, 우주 내 인공지능(AI) 데이터센터 구축, 달기지 '알파' 건설, 유무인 화성 탐사 등에 활용할 계획이라고 덧붙였다.


스페이스X는 챗GPT 개발사인 오픈AI에 이어 현재 세계에서 두 번째로 기업가치가 높은 비상장 스타트업으로 평가된다. 실제 상장할 경우 시장 상황에 따라 스페이스X의 기업가치가 얼마로 평가될지는 미지수다. 일부 외신에서는 2000조원 이상의 평가액으로 사상 최대 규모의 IPO 기록을 경신할 수 있을 것이란 전망을 내놓기도 했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

