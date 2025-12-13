본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

결승전 1300만원?…북중미월드컵 티켓값 '경악'

최승우기자

입력2025.12.13 14:04

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

유동 가격제 도입 조별리그·결승전 모두 급등
한국 팬 조별 리그 모두 보려면 86만원

국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 입장권 판매를 시작한 가운데, 결승전 티켓 가격이 2022 카타르 월드컵 대비 최대 5배 이상 뛴 것으로 나타났다. 조별리그 경기 역시 전반적으로 큰 폭의 인상이 이뤄졌다.


AP 등 외신은 FIFA가 12일(현지시간)부터 공식 홈페이지를 통해 2026 북중미 월드컵 입장권 구매 신청을 받고 있다고 보도했다.


개인은 경기별로 최대 4장까지 신청할 수 있으며, 접수 마감 후 추첨을 통해 당첨자를 선정해 내년 2월 이메일로 결과를 통보할 예정이다. 선착순은 아니며 신청 기간 중 언제 접수해도 당첨 확률에는 차이가 없다.


결승전 1300만원?…북중미월드컵 티켓값 '경악' 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. 연합뉴스
AD

내년 월드컵 결승전 최고가 좌석은 8680달러(약 1278만원)에 달하는 것으로 알려졌다. 이는 2022년 카타르 월드컵 결승전 최고 등급 좌석 가격이었던 1600달러와 비교해 5배가 넘는 수준이다. 조별리그 입장권 역시 180~700달러로 책정, 카타르 대회 당시 70~220달러였던 것과 큰 차이를 보인다.


가격 급등의 배경에는 FIFA가 이번 대회부터 본격 도입한 '유동 가격제'가 있다. 경기별 예상 수요에 따라 가격이 달라지는 방식으로, 인기 경기일수록 티켓 가격이 높아진다. 유럽 축구 팬 연합체인 풋볼 서포터스 유럽(FSE)은 "월드컵 티켓 가격이 터무니없는 수준으로 치솟았다"며 "팬들의 기여와 접근성을 무시한 결정"이라고 비판했다.


한국 대표팀의 경우 조별리그에서 유럽 플레이오프 D조 승자, 멕시코, 남아프리카공화국과 맞붙는다. 그러나 세 경기가 열리는 멕시코 과달라하라와 몬테레이 경기장에는 가장 저렴한 카테고리4 좌석이 없다. 이에 따라 한국 팬이 구매할 수 있는 최저가는 카테고리3이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

유럽 플레이오프 D조 승자전은 180달러, 멕시코전은 265달러, 남아공전은 140달러로 세 경기를 모두 관람하려면 최소 585달러(약 86만원)가 필요하다. 숙박비와 이동 비용까지 고려하면 실제 부담은 더욱 커질 수밖에 없다.




최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기