'19세 최연소 합격자 탄생'…7급 국가공무원 시험

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

합격자 평균 28.2세, 작년엔 28.4세

장애인·지역인재·양성평등 제도 추가 합격

올해 국가공무원 7급 공개경쟁 채용 시험에서 19세 합격자가 배출됐다. 응시 연령이 18세로 조정된 이후 최연소 합격자다. 총 639명이 합격했고, 합격자들의 평균 연령은 28.2세로, 지난해 28.4세보다 다소 낮아졌다.

인사혁신처는 12일 사이버국가고시센터를 통해 7급 공채 최종합격자 명단을 공개했다. 직군별로는 행정직군 466명, 과학기술직군 173명이 합격했으며, 이 가운데 장애인 구분모집을 통해 38명이 추가로 합격했다.

지난 7월 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차 시험이 열린 서울 강남구 수도전기공업고등학교에서 수험생들이 시험 시작을 기다리고 있다. 연합뉴스

연령별 분포를 보면 20~29세가 전체의 70.3%로 가장 많았고, 30~39세가 26.9%, 40~49세가 2.4%, 50세 이상은 0.3%에 그쳤다. 특히 올해는 응시 가능 연령 하향 조정의 영향으로 19세 이하 합격자도 등장했다.

이번 시험에서는 양성평등채용목표제와 지방인재채용목표제가 적용됐다. 양성평등채용목표제에 따라 일반기계, 일반환경, 일반토목, 전송기술, 일반행정(장애) 5개 분야에서 8명이 추가 합격했다. 이 제도는 특정 성별 합격자가 선발 예정 인원의 30% 미만일 경우 해당 성별 응시자를 보충 선발하는 제도다.

또한 지방인재채용목표제를 통해 건축, 우정사업본부, 외무영사 3개 분야에서 8명이 추가 합격하며 지역 인재의 공직 진출을 지원했다.





최종 합격자는 오는 16일까지 사이버국가고시센터에서 채용후보자 등록을 마쳐야 한다. 기간 내 등록하지 않으면 임용 포기로 간주된다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

