본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영주시, ‘청년정책 기본계획’ 최종보고회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 17:20

시계아이콘00분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

일자리·주거·복지·문화 분야 맞춤형 청년정책 로드맵 확정

경북 영주시는 지난 12일 시청 제1회의실에서 '영주시 청년정책 기본계획 수립 용역 최종보고회'를 개최했다.

영주시, ‘청년정책 기본계획’ 최종보고회 개최 영주시가 ‘청년정책 기본계획’ 최종보고회를 갖고 있다. 영주시 제공
AD

이번 보고회는 '영주시 청년기본 조례'에 따라 5년마다 수립하는 법정계획인 '청년정책 기본계획(2026∼2030)'의 완성도를 점검하고, 연구 성과와 정책 과제를 확정하기 위해 마련됐다.


보고회에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 관계 부서장, 영주시의회 의원, 청년정책위원회 위원, 청년정책협의체 회원 등 20여명이 참석해 계획안의 주요 내용을 공유했다.


용역 수행기관인 태흥이앤씨는 지난 6월부터 진행해 온 청년 실태조사 결과와 중간보고회에서 수렴한 의견을 토대로 마련한 최종 계획안을 발표하며, 참석자들과 함께 추진 전략과 실행 방안에 대한 심도 있는 논의를 이어갔다.


특히 이번 계획안에는 지역 청년들의 현실적 요구가 반영된 일자리, 주거, 복지, 문화 등 분야별 맞춤형 정책이 구체적으로 제시, 정책의 실효성을 높이기 위한 단계별 로드맵도 포함됐다. 이는 지역 청년들의 삶의 질 향상과 안정적인 정착을 지원하기 위한 중장기 전략으로 평가된다.


시는 이번 용역 결과를 바탕으로 '영주형 청년정책'의 체계를 구축하고, 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 정책을 내년부터 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 기본계획은 향후 5년 동안 영주시 청년정책의 방향을 제시하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "확정된 정책들을 차질 없이 실행해 청년들이 영주에서 안정적으로 정착하고 꿈을 실현할 수 있는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기