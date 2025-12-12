희망을 노래한 순간, 관객은 하나가 됐다… '포레스텔라 희망콘서트' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크로스오버 하모니… 영덕군민 아픔 치유

영덕문화관광재단이 주최한 '포레스텔라와 함께하는 희망 콘서트'가 지난 11일 저녁 예주문화예술회관 대극장을 뜨겁게 달구며 성대한 막을 내렸다.

크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’가 영덕 예주문화예술회관 대극장에서 ‘희망콘서트’를 열고 화려한 하모니를 들려주고 있다. 영덕군 제공

이번 공연은 올봄 대형 산불로 인해 큰 아픔을 겪은 영덕 주민들에게 위로와 희망의 메시지를 전하고, 지역 간 문화예술 교류를 통해 공동체 회복에 기여하고자 마련됐다.

국내외에서 큰 인기를 누리고 있는 크로스오버 남성 사중창단 '포레스텔라'의 이번 영덕 콘서트는 예매 시작과 동시에 전석이 매진되며 지역민들의 높은 기대를 증명했다. 공연 당일에도 이른 시각부터 관객들이 모이기 시작했고 노쇼 없이 대극장 688석을 가득 채우며 뜨거운 열기를 뿜어냈다.

공연은 영덕의 명소, 사람들을 담은 영상 메시지로 문을 열었고 이어 배두훈, 조민규, 강형호, 고우림, 네 사람이 등장, 오프닝 곡 'Dell′amore Non Si Sa'를 부르며 시작됐다.

이어 '달하 노피곰 도다샤', 'Hijo De La Luna', '신라의 달밤', '보헤미안 랩소디' 등 팝과 영화음악, 트로트까지 국내외 12곡이 다채롭게 펼쳐졌다. 관객들은 숨죽인 채 남성 사중창의 완벽한 하모니에 몰입했고, 포레스텔라 특유의 폭넓은 음역과 감성적 해석이 더해진 무대에 큰 박수와 환호를 보냈다.

특히 가수가 직접 객석으로 내려와 관객과 소통하고 관객을 모두 기립시켜 함께 춤추고 노래하는 등 잊지 못할 추억도 선사했다. 영덕 뿐 아니라 울진군민 50명을 특별 초청해 함께 즐겼던 이번 공연은 관객 모두에게 깊은 울림을 남겼다.

크로스오버 사중창단 ‘포레스텔라’가 앙코르 공연 도중 휴대폰 불빛으로 호응하는 관객과 함께 기념촬영하고 있다. 영덕군 제공

공연장을 찾은 한 관람객은 "한 곡 한 곡이 영화 한 편을 보는 것처럼 감미롭고 아름다웠다"며 "영덕에서 클래식과 대중음악을 넘나드는 포레스텔라의 무대를 직접 보았다는 것이 놀랍고, 감사하다"고 소감을 전했다.





영덕문화관광재단 관계자는 "군민들이 음악으로 따뜻한 위로를 받고 한 해를 잘 마무리하길 바라는 마음으로 공연을 준비했는데 큰 사랑을 받아 기쁘다"며 "내년에도 주민과 함께하는 고급 문화예술 공연을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

