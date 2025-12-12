본문 바로가기
테슬라 美판매량 4년만에 최저…전년比 23%↓

오수연기자

입력2025.12.12 10:00

전기차 세액 공제 종료 타격…점유율은 상승

지난달 미국 내 테슬라 판매량이 약 4년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다고 11일(현지시간) 로이터 통신이 콕스 오토모티브 추정치를 인용해 보도했다.


자동차 시장 조사업체 콕스 오토모티브에 따르면 11월 미국에서 테슬라 전기차 판매량은 3만9800대로, 전년 동월(5만1513대) 대비 약 23% 감소했다. 2022년 1월 이후 3년 10개월 만에 최저치다.

테슬라 美판매량 4년만에 최저…전년比 23%↓ 테슬라 로고. 로이터연합뉴스
이는 도널드 트럼프 미 행정부가 지난 9월 말 7500달러 전기차 세액 공제를 종료한 영향이다.


테슬라는 전기차 세액 공제 종료로 인한 수요 감소에 대응하기 위해 지난 10월 주력 제품인 모델Y와 모델3에서 사양을 낮춘 저가형 스탠더드 모델을 출시했다. 스텐더드 모델은 기존 모델 대비 약 5000달러 저렴하다. 그러나 저가 버전 출시에도 수요를 끌어올리지 못한 것으로 나타났다.


다만 세액 공제 종료에 따른 타격은 테슬라보다 다른 경쟁사들이 더욱 큰 것으로 나타났다. 11월 미국 전체 전기차 판매량은 41% 감소했으며, 테슬라는 판매량이 크게 줄었지만 시장 점유율은 43.1%에서 56.7%로 상승했다.


스테파니 발데즈 스트리티 콕스 오토모티브 산업 분석 담당 이사는 "이번 판매량 감소는 세액 공제 종료 후 판매를 촉진할 것으로 기대했던 스탠더드 모델에 대한 수요가 충분하지 않다는 것을 보여준다"며 "내년에는 여러 자동차 제조사들이 저렴하면서도 재미있는 기능이 가득한 차량을 출시할 계획이기 때문에 테슬라는 심각한 도전에 직면할 것"이라고 말했다.


테슬라는 최근 미국 웹사이트에서 스탠더드 모델 Y에 대해 최저 0% 금리의 할부 상품을 제공하고 있다. 연말연시 할인 행사는 흔하지만, 시장에서는 출시된 지 한 달 남짓 지난 모델을 이처럼 할인하는 것은 수요 부진을 시사하는 것이라고 본다. 테슬라 웹사이트에 스탠더드 모델Y와 스탠더드 모델3 모두 재고가 있는 것으로 나타났으며, 가격 인하가 적용됐다고 로이터는 전했다.


숀 캠벨 카멜손 인베스트먼트 고문은 "핵심 수요가 있었다면 0% 금리 대출을 제공하지 않았을 것"이라며 "궁극적으로 수요 문제를 해결하려면 새롭고 혁신적인 모델이 필요하다"고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

