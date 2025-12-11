정동영 "윤영호, 야인시절 한 번 만나…금품수수 의혹은 낭설"

정동영 통일부 장관은 11일 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹에 대해 "근거 없는 낭설"이라고 부인했다. 정 장관은 앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 민중기 특별검사팀으로부터 수사받는 과정에서 금품을 제공했다고 진술한 정치인 명단에 거론됐다.
정 장관은 이날 통일부를 통해 입장문을 내고 "2021년 9월30일 오후 3시경 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤씨와 처음 만나 차담을 가졌다"면서도 "그 뒤 연락을 주고받거나 만난 사실이 전혀 없다"고 밝혔다. 만남이 있었던 당시엔 "국회의원이나 공직에 있지 않았다"는 사실도 강조했다.
한학자 통일교 총재와의 접촉설에 대해서도 정 장관은 "일체 면식이 없다"고 강하게 부인했다.
당시 통일교 본부를 방문하게 된 경위에 대해서는 "고교 동창인 김희수(평화통일지도자 전북협의회 회장, 전 전북도의회 의장)씨 등 친구 7~8명과 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 잠시 방문했다"며 "일행이 천정궁을 구경하는 동안 윤 전 본부장과 통일교 관계자와 10분가량 차를 마시며 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다"고 설명했다.
정 장관은 그러면서 "30년 정치 인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없다"며 의혹 제기에 불쾌감을 드러냈다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
