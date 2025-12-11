광주 서구, 심뇌혈관질환 예방관리사업 '우수기관' 선정

'내 혈압·혈당 알기' 등 호평
광주시 서구는 11일 '2025 심뇌혈관질환 예방관리사업 유공 표창'에서 전국 우수기관으로 선정돼 질병관리청장상을 받았다고 밝혔다.
이번 표창은 질병관리청이 국민건강증진에 기여한 기관·단체·개인에게 수여하는 것으로 ▲심뇌혈관질환 예방 교육 ▲혈압·혈당·콜레스테롤 인지율 제고를 위한 홍보 ▲고혈압·당뇨·이상지질혈증 등 심뇌혈관질환의 주요 선행 질환의 예방·관리 인식 향상 등의 지표를 바탕으로 종합 평가해 우수한 성과를 거둔 12개 보건소를 최종 선정했다.
서구는 ▲고위험군 대상 운동·영양 교실 등 건강관리프로그램 운영 ▲당뇨병 합병증 및 당화혈색소 검사비 지원 ▲만성질환자 대상 혈압·혈당기 대여 ▲'내 혈압·혈당 알기', '자기 혈관 숫자 알기' 등 찾아가는 캠페인 운영 ▲건강한 일상을 위한 만성질환자 자조 모임 운영 등을 통해 만성질환자의 조기 발견과 등록 관리에 힘써오고 있다.
특히 서구는 주민의 건강서비스 접근성 강화를 위해 상무2동에 건강생활지원센터를 설치하고 금호종합복지관 내 '건강돌봄터'를 운영해 혈압·혈당 측정과 건강상담 서비스를 제공한 점에서 높은 평가를 받았다.
이원구 서구보건소장은 "이번 수상은 주민 곁에서 지속적으로 추진해 온 심뇌혈관질환 예방관리사업의 성과이다"며 "앞으로도 다양한 건강증진사업을 통해 지역 주민이 건강한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
