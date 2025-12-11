대전시, 겨울철 화재 예방 등 '요양병원' 44곳 특별 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8~19일까지...자치구·소방서와 합동 진행

사진=대전시 제공

대전시가 겨울철 화재에 취약한 요양병원의 위험을 예방하고 비상 대응 체계를 강화하기 위해 요양병원 전수를 점검한다.

특히 대전 관내 요양병원 44개소의 화재 안전을 최우선으로 집중 점검하게 된다.

이번 특별 점검은 지난 11월 5일 국가안보실 국가위기관리센터장 주재로 열린 '겨울철 화재 예방점검 관계기관 대책 회의' 후속 조치로, 화재에 취약한 요양병원의 위험을 예방하고 비상 대응 체계를 강화가 목적이다.

사진=대전시 제공

특히 거동이 불편한 환자가 많은 요양병원의 특성을 고려해 실질적 대응능력 확보에 중점을 두고 ▲자동화재탐지설비, 스프링클러, 소화기 등 소방 시설 작동 여부 ▲병동·층별 피난 동선 및 대피 경로 현행화 여부 ▲야간·휴일 대응 체계 구축 여부 ▲화재 시 환자 대피를 보조할 피난보조인력 사전 지정·관리 여부 ▲비상 연락 체계 정비 여부 등을 중점 점검 예정이다.

대전시는 이번 점검과 함께 요양병원을 대상으로 화재 대응 교육을 강화하고, 병원 여건에 맞는 맞춤형 지도를 병행해 안전관리 실효성을 높일 계획이다.





사진=대전시 제공

한종탁 대전시 체육건강국장은 "요양병원은 거동이 불편한 환자들이 많아 화재 시 대형 인명 피해가 우려되는 만큼, 이번 집중 점검을 통해 재난에 선제적으로 대비하고 실효적인 대응 체계를 구축해 시민이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

