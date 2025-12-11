개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓·美 증시 평균 수익률 동반 하락

조정장 국면서 저가 매수 유입

레버리지·인버스 활용 확대

올해 11월 미국과 한국 증시 모두 평균 수익률이 전월 대비 큰 폭으로 하락한 가운데 조정을 기회로 삼는 투자 흐름은 오히려 강화된 것으로 나타났다.

11일 카카오페이증권은 지난달 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계해 이 같이 발표했다.

미국 시장, 엔비디아·테슬라 조정에도 '저가 매수' 지속

카카오페이증권에 따르면 지난달 미국 주식 전체 평균 수익률은 3.6%로 전월(11.1%) 대비 많이 감소했다.

인공지능(AI)·반도체 약세가 수익률을 끌어내렸다. 엔비디아(-13%)는 구글의 AI 칩 '텐서처리장치(TPU)' 개발 이슈 영향으로 하락했지만, 주가가 내리자 저가 매수세가 유입돼 구매 1위에 올랐다. 테슬라(-6%) 역시 수익률이 둔화했으나 내년 저가 모델 출시와 로보택시 기대감에 구매 2위를 기록했다.

일부 종목은 개별 호재에 힘입어 강세를 보였다. 알파벳(+14%)은 '제미나이 3.0' 공개와 AI 인프라 투자 확대 소식에 주가가 상승하며 신규로 순위권에 진입했다. 이밖에 MSP 리커버리(+59%), 누비 홀딩(+14%) 등 테마주도 구매 상위권에 이름을 올렸다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 55.5%로 전월(78.6%) 대비 낮아졌지만, 일반 사용자를 크게 웃돌았다.

이들은 레버리지와 인버스 상장지수펀드(ETF)를 동시에 활용하는 전략을 구사했다. SOXL(-14%)·NVDL(-25%) 등 레버리지 ETF와 TSLQ(+6%)·NVDQ(+26%) 같은 인버스 ETF가 동시에 구매 상위권을 차지했다. 10월의 '강한 상승 베팅' 분위기와 달리, 11월 주식 고수는 롱·숏을 오가며 시장 변동성에 대응한 것이 가장 큰 변화다.

한국 시장, 반도체 주춤…바이오 새 주도 테마로 부상

국내 증시 역시 조정 국면을 피해 가지 못했다. 11월 한국 주식의 전체 평균 수익률은 5.4%로 전월(9.2%) 대비 절반 수준으로 떨어졌다.

반도체 중심의 10월 랠리가 주춤하면서 테마별 온도 차가 뚜렷했다. SK하이닉스(-5%), 삼성전자(-7%) 등 대형 반도체주 수익률은 부진했지만, 각각 구매 1·2위로 매수 움직임은 이어졌다. 조선·산업재 대표주인 한화오션(-22%), 두산에너빌리티(-14%), 에코프로(-4%)도 하락했으나 매수세는 유지됐다.

반면, 신성장 테마에서는 성과가 갈렸다. 에이비엘바이오(+89%)는 글로벌 제약사 '일라이 릴리'와의 기술이전 계약으로 급등했다. 이어 노타(+43%)는 온디바이스 AI 협력 기대로 순위권에 진입했다. 네이버(-9%)는 두나무 인수 소식에도 불구하고 주가가 약세를 보였지만 구매 관심은 높았다.

국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 45.3%로 전월(42.2%) 대비 오히려 개선됐다. 이들은 반도체 비중은 유지하면서도 바이오 종목을 선제적으로 담는 전략을 구사했다. 디앤디파마텍(+36%), 펩트론(+26%) 등 비만·대사질환 관련주는 임상 결과 기대감 속에 매수세가 몰렸다. 특히 YTN(+53%)은 정부의 매각 재추진 이슈가 부각되며 단기 모멘텀 종목으로 관심을 모았다.

카카오페이증권은 "11월 시장을 '조정 속 기회 탐색기'로 평가하며, 기술주 조정 국면에서도 개인 투자자들은 저가 매수를 이어갔고, '주식 고수'들은 레버리지·인버스를 병행하며 변동성 대응을 강화했다"고 설명했다.





카카오페이증권 사용자들의 11월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.





