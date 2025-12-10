본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

윤슬기기자

입력2025.12.10 14:08

시계아이콘01분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

식재료될 뻔한 문어 구조해 피아노 연주 훈련
건반 흔들면 먹이 보상하는 식
6개월만에 주인과 합동 연주까지

스웨덴의 한 유튜버가 식자재로 쓰일 뻔한 문어를 구조해 피아노 연주를 할 수 있도록 훈련한 사연이 화제를 모으고 있다.


"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과 스웨덴 유튜버 마티아스 크란츠가 피아노를 치는 문어 모습을 공개했다. 마티아스 크란츠 유튜브
AD

9일(현지시간) 미 워싱턴포스트(WP)는 "악기 개조 콘텐츠로 유명한 스웨덴 유튜버 마티아스 크란츠가 문어에게 피아노를 가르치는 과정을 담은 영상이 600만 조회수를 넘기며 온라인에서 큰 주목을 받고 있다"고 보도했다.


크란츠는 지난 3월 포르투갈의 한 어장에서 문어를 구입했다. 그는 문어에게 '타코야키'라는 이름을 붙이고, 약 6개월 안에 애니메이션 '인어공주' OST '언더 더 씨(Under the Sea)'나 영화 '죠스'의 테마곡을 연주하게 만들겠다는 목표를 세웠다. 악기 제작·개조 영상을 주로 만드는 그는 오랫동안 동물에게 피아노를 가르치는 실험을 꿈꿔왔다고 밝혔다.


그는 팔마다 신경이 분산돼 독립적으로 움직일 수 있는 문어의 특성상 연주 가능성이 높다고 봤지만, 실제 훈련은 예상보다 훨씬 까다로웠다. 크란츠는 수백 시간의 인내가 필요했다고 말하며 "가장 힘들면서도 가장 멋진 도전이었다"고 회상했다.

훈련 전 문어와 교감부터…먹이 보상으로 반응 유도

크란츠는 약 380ℓ 규모의 수조를 마련해 바위·모래·장난감 등을 넣고 여과 장치를 설치해 문어가 살 수 있는 환경을 갖췄다. 연주 교육에 앞서 교감을 쌓는 과정이 필요했다. 첫날 먹이를 거부하던 문어는 둘째 날부터 조금씩 먹기 시작했고, 이후 게·새우가 든 병뚜껑 열기 과제도 3일 만에 해내며 훈련이 가능하다는 신호를 보였다.


이후 그는 직접 설계한 피아노 키를 3차원(3D) 프린터로 제작해 수조에 넣었다. 문어가 키를 건드리면 보상을 줬고, 음이 나도록 지렛대를 추가했다. 문어는 지렛대를 당기기도 했지만, 건반을 부러뜨려 숨기는 등 엉뚱한 행동도 반복했다.


첫 성공 후 그는 15건반짜리 전용 피아노를 만들었으나, 문어는 건반 위에 올라앉기만 했다. 기호표시, 게 사진, 수중 스피커 등 다양한 방식으로 동기부여를 시도했지만 반응은 제한적이었다.


그러다 문어가 '움직임'에 반응한다는 점을 발견한 그는 낚싯줄로 특정 건반을 흔들었고, 문어는 일주일 만에 두 음을 이어 누르기 시작했다. 2주 뒤에는 두 음을 동시에 내는 단계까지 도달했지만, 몇 달 후부터는 훈련은 더 이상 진전되지 않았다. 문어는 카메라에 달라붙거나 물을 뿜고, 수조에서 탈출해 찬장에 숨기도 했다.


"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과 스웨덴 유튜버 마티아스 크란츠와 문어가 합주를 하는 장면. 마티아스 크란츠 유튜브

'건반 누르면 먹이준다' 학습한 문어…주인과 합동 연주까지

크란츠는 정체기를 깨기 위해 '먹이 엘리베이터'를 만들었다. 건반을 누를 때마다 아크릴 튜브 속 게가 조금씩 내려오는 방식이었다. 문어는 처음엔 튜브 안으로 직접 들어가 끌어내리려 했지만, 건반을 누르면 먹이가 내려온다는 사실을 이해하자 집중하기 시작했다. 이후 몇 주간 건반 7~8개를 눌러야 먹이를 받는 단계로 난도를 높였다.


지난 8월 문어는 크란츠와 함께 합동 연주도 했다. 크란츠가 기타 연주를 하면 문어가 건반을 동시에 흔들어 화음을 내는 식이다. 다만 문어는 정확한 음·박자를 지속적으로 맞추지는 못했다. 노래 '아기상어' 멜로디를 치기도 했지만 박자는 종종 엇나갔다고 크란츠는 설명했다.

해양학자 "문어, 리듬·템포를 인지하는 능력 거의 없다"

다만 전문가는 문어가 건반을 인지해 연주한 것이 아닌 먹이를 위한 행동이라고 설명했다. 해양생물학자 제니 호프마이스터는 문어는 주변 색에 따라 체색을 바꾸고, 돌로 집을 만들거나 물건을 던지고, 위협받으면 먹물을 분사하는 등 독특한 지능을 보이지만 리듬·템포를 인지하는 능력은 거의 없다고 밝혔다. 그는 "문어에게 완벽한 피아노 연주를 가르치는 것은 사실상 불가능하다"고 평가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

보통 문어의 수명은 1~2년이다. 약 14개월로 추정되는 크란츠의 문어는 대부분의 시간을 잠들어있지만, 여전히 격일로 피아노 건반을 두드린다고 한다. 크란츠는 훈련 과정 자체가 특별한 경험이 됐다며 "문어가 건반을 누르는 모습을 볼 때마다 현실감이 사라질 정도로 놀랍다"고 말했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기