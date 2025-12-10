내비게이션 앱 '티맵' 오전 한때 접속 장애…2시간 만에 복구(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"내부 시스템 문제…재발방지 노력"

내비게이션 앱 '티맵(TMAP)'이 10일 오전 한때 접속과 길 안내가 원활하지 않은 문제를 겪었다.

티맵을 운영하는 티맵모빌리티에 따르면 이날 오전 8시9분께 발생한 이번 장애는 오전 10시경 정상 복구됐다. 장애 발생 후 서비스 복구까지 약 1시간 51분이 소요됐다.

티맵모빌리티 로고.

AD

이날 장애로 티맵 앱을 실행하면 에러 코드와 함께 '서비스가 지연되고 있다. 잠시 후 다시 사용해달라'는 안내 문구가 나온 것으로 알려졌다. 이후 앱 접속은 가능했지만 목적지 설정 후 길 안내 요청 시 서비스 지연 안내 문구가 나왔다.

이번 접속 장애는 티맵 내부시스템 문제로 파악됐다. 해킹이나 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격과 같은 외부 요인이 장애의 원인은 아니라는 게 티맵모빌리티의 설명이다. 티맵모빌리티 관계자는 "세부 장애 원인을 확인 중"이라며 "장애 발생 직후 즉시 복구에 착수해 가용한 조치를 빠르게 적용하며 정상화에 총력을 기울였다"고 설명했다.





AD

티맵모빌리티는 "서비스 장애로 이용에 불편을 드려 진심으로 사과드린다"면서 "동일한 문제가 재발하지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

내비게이션 앱 '티맵(TMAP)'이 10일 오전 한때 접속과 길 안내가 원활하지 않은 문제를 겪었다. 티맵 앱 캡처





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>