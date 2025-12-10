본문 바로가기
[굿모닝 증시]FOMC 경계감 지속…"국민성장펀드·반도체 등 테마 주목"

권현지기자

입력2025.12.10 08:21

10일 한국 증시는 다음날 예정된 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 관망세가 지속될 전망이다.

지난 9일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 Fed 기준금리 결정 경계감과 고용시장 변화 속에 제한적인 등락을 나타냈다. 블루칩 중심의 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 179.03포인트(0.38%) 하락한 4만7560.29에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 6포인트(0.09%) 내린 6840.51을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 30.582포인트(0.13%) 상승한 2만3576.486에 거래를 마감했다. 중소형주 중심의 러셀2000지수도 0.29% 올랐다.


Fed는 이날부터 이틀간 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 기준금리를 결정한다. 시장은 이번 회의에서 기준금리를 3연속 0.25%포인트 인하할 가능성을 높게 점치고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 금리 선물 시장은 0.25%포인트 인하 가능성을 87.4% 반영했다.


다만, 12월 금리 인하 여부가 증시에 선반영됐다는 시각이 우세한 가운데 시장의 관심은 금리 인하 여부보다 향후 통화정책 경로에 대한 Fed의 메시지에 쏠리고 있다. 고용 둔화 조짐에도 물가는 여전히 Fed 목표치인 2%를 웃도는 상황에서 FOMC 내부의 의견이 추가 인하와 동결을 두고 엇갈리고 있기 때문이다. 특히 제롬 파월 Fed 의장의 기자회견을 통해 Fed가 내부 분열을 잠재우고 금리 인하 이후 추가 인하 기준을 높이는 전략을 펼칠지에 주목하고 있다. 이러한 금리 속도 조절 가능성은 국채 금리 및 달러의 반등, 주식시장의 제한적인 등락을 야기할 수 있다.


이날 공개된 고용 지표는 Fed의 신중한 행보를 지지하는 근거로 해석됐다. 미 노동부가 발표한 10월 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 구인건수는 767만건으로 전월 대비 증가하며 5개월 내 최고치를 회복했으나, 실제 고용 시장의 활력을 보여주는 채용은 감소하고 해고는 증가하는 등 노동 시장의 둔화가 여전함을 보여줬다. 특히 일자리를 스스로 그만두는 자발적 퇴직은 전월보다 줄고, 비자발적 퇴직인 해고는 2023년 초 이후 가장 많은 수준을 기록해 고용 시장의 주도권이 기업으로 넘어갔음을 시사했다. 이는 미국 경제가 급격한 침체보다는 연착륙하고 있다는 근거로 해석되기도 했다.


업종별로는 은행과 일부 경기민감주가 약세를 보였다. JP모건은 비용 증가 우려에 4%대 하락하며 금융주 전반에 부담을 줬다. 반면 일부 성장주는 종목별 재료에 따라 등락을 거듭하는 양상으로, FOMC를 앞둔 경계 속 지수보다는 개별 종목 장세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 0.04% 내리며 보합권에서 마감했다.


국내 증시는 전날 반도체·자동차와 조선·방산 업종 간 엇갈림 속에 혼조 마감한 흐름이 이어지며 지수 방향성이 뚜렷하지 않을 것으로 보인다. 거래량 감소와 함께 지수보다는 개별 테마 중심의 움직임이 예상된다. 이성훈 키움증권 연구원은 "내일 새벽 예정된 FOMC 기준금리 결정과 오라클 실적 발표를 앞두고 관망세가 지속되며 눈치보기 장세가 전개될 것"이라고 설명했다.


이어 "오늘 국민성장펀드가 출범하고, 미국 스페이스 X가 2026년 기업공개(IPO)를 추진한다는 소식 등 테마성 재료가 상존하고 있다"며 "이에 따라 반도체 소부장 및 우주항공 관련 테마주들의 주가 변화도 지켜볼 만한 핵심 이슈"라고 짚었다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

