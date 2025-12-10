한국동서발전, 곡성군 사회복지회관에 '태양광 발전 설비' 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'EWP 에너지 1004 프로젝트' 걸음 기부 통해

전남 곡성군은 한국동서발전에서 'EWP 에너지 1004 프로젝트'의 일환으로 곡성군 사회복지회관에 20kW급 태양광 발전설비를 지원한다고 지난 9일 밝혔다.

'EWP 에너지 1004 프로젝트'란 걸음 기부를 통해 어려운 이웃에 태양광 발전설비를 지원하는 한국동서발전의 대표적인 사회공헌 활동이다. 이에 따라, 곡성군 사회복지회관은 전력 사용에 따른 운영비를 절감할 수 있게 됐다.

곡성군-한국동서발전 태양광 설비 지원 기념사진. 곡성군 제공

조상래 곡성군수는 "이번 한국동서발전의 태양광 설비 지원은 복지시설의 운영비를 절감하면서 탄소중립을 실천할 수 있는 중요한 계기"라며, "앞으로 추진될 양수발전소라는 대형 국책사업을 통해 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편, 곡성군은 한국동서발전과의 다년간 협력과 노력의 결실로 제12차 전력수급기본계획에 곡성군이 1조6천억 원의 대규모 국책사업인 신규 양수발전소 최종 사업지로 선정됐다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

