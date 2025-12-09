김건희 특검, 통일교-민주당 유착 의혹 "국수본에 이첩"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 더불어민주당 전현직 의원들이 통일교로부터 금품 지원을 받았다는 진술을 확보한 것과 관련해 9일 국가수사본부에 사건을 넘겼다.

특검은 이날 "통일교의 정치인 접촉 관련 내사사건을 오늘 오후 국가수사본부에 이첩했다"고 밝혔다.

18일 오전 경기도 가평군 통일교 본부 일대. 연합뉴스

법조계에 따르면 윤영호 전 통일교 세계본부장은 올해 8월 김건희 특검팀과의 면담에서 민주당 현직 의원과 전직 의원 등 총 2명의 실명을 거론하며 이들에게 2018∼2020년 사이에 수천만 원의 금품을 건넸다고 주장한 것으로 알려졌다. 윤 전 본부장이 거론한 민주당 관계자는 15명에 이르는 것으로 알려졌다.

특검은 특검법상 수사 대상에 해당하지 않는다고 판단해 해당 의혹을 수사하지 않았다. 김 여사와는 관련이 없다는 취지였다. 오정희 특검보는 지난 8일 "윤 전 본부장 진술 관련 내용을 청취한 뒤 내사 사건번호를 부여해 사건 기록으로 만들었다"면서도 "수사기관에 인계할 예정"이라고 설명했다.

전날 진행된 한학자 총재의 재판에서도 정치권에 후원금 형태로 돈을 전달한 통일교 관계자가 증인으로 나와 더불어민주당에도 접촉하려 힘썼다는 진술이 나오기도 했다. 2022년 대선 전후로 서울 남부 지역에서 활동한 통일교 지역관계자 강모씨는 어떤 활동을 해왔는지 묻는 특검 측 질문에 "다양한 정치인들 그리고 산하 관련된 분들 그 외 외부 조직하고 인연 맺기 위해 많은 노력을 했다"고 말했다. 이어 "더불어민주당에 있는 의원들과 (여러)계층에 계신 분들과도 만남을 했고 인연 맺기 위해 노력했다"고 했다.





정치자금법 위반 혐의를 처벌할 수 있는 시한인 공소시효는 7년이다. 윤 전 본부장이 진술한 일부 범죄는 특검 수사 기간이 만료되는 올해 12월 말 이후엔 공소시효가 만료된다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

