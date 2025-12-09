전국 아파트 분양전망지수, 5.8p 하락…2년 만에 최저치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 아파트 분양전망 66.3포인트

집값 상승폭 완화·금리 상승 영향

비수도권도 5.8포인트 하락



이번달 전국 아파트 분양전망지수가 2년만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 10·15 대책 이후 지방 부동산 거래량이 소폭 증가했으나 미분양 주택이 늘고 있어 분양시장 전망에는 긍정적인 영향을 미치지 못한 것으로 풀이된다.

주택산업연구원은 주택 업자를 대상으로 설문 조사한 결과 이달 전국 아파트 분양전망지수는 전월보다 5.8포인트 하락한 66.3으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 2023년 12월(61.5) 이후 가장 낮은 수치다.

수도권은 6.2포인트 내린 67.1로 파악됐다. 서울은 3포인트 내린 81.8, 인천은 17.2포인트 내린 48.0으로 집계됐다. 경기는 1.7 포인트 오른 71.4를 기록했다.

분양전망지수는 주택 사업자를 대상으로 분양을 앞두고 있거나 분양 중이 단지 여건을 조사해 수치화한 지표다. 지수가 100을 넘으면 분양 전망이 긍정적이라는 것을, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

서울은 10·15 대책이 지수 하락에 영향을 미쳤다는 평가다. 주산연은 "대책 시행에 따른 집값 상승 폭 완화와 대출금리 상승에 따라 지수가 소폭 하락 전망된 것으로 보인다"고 진단했다. 반면 지수가 상승한 경기도에 대해서는 "토지거래허가제 등 규제 풍선효과로 인해 집값 상승 기대감이 지속되며 소폭 상승할 것으로 전망된다"고 설명했다.

비수도권은 5.8포인트 내린 66.1로 전망됐다. 광주 27.0포인트, 제주 14.3포인트, 경북 14.1포인트, 충남 13.5포인트 등 하락 전망했다. 다만 울산과 대전은 각각 14.3포인트, 1.5포인트 상승한 것으로 분석됐다. 세종도 1.3포인트 상승 전망됐다.





분양물량 전망지수는 전월 대비 4.7포인트 상승한 84.4로 집계됐다. 미분양물량 전망지수는 전월 대비 3.1포인트 상승한 101.6으로 나타났다. 주산연은 "고환율이 지속되며 해외 수입 건설 원자재 가격이 상승하고 시장 금리도 상승한 영향으로 분석된다"고 설명했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

