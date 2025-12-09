태안화력발전소 화재…2명 병원 이송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 9일 오후 2시 43분께 폭발음과 함께 불이 났다.

이 불로 2명이 화상을 입어 병원으로 옮겨졌고 작업자들이 바깥으로 대피했다.





경찰과 소방 당국은 태안화력 내부 1층에서 가스가 폭발한 것으로 보고 진화 작업을 벌이고 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

