한-UAE 국방, 고위군사委 개최…"방산 공동개발·수출협력"

한국·아랍에미리트(UAE) 국방부 장관이 고위급 군사위원회를 열어 양국 간 국방·방산 협력 방안을 논의했다. 특히 양국 국방부 장관은 방산 분야와 관련해 '공동개발, 현지생산, 제3국 공동수출'이라는 협력모델을 구축해 나가기로 했다.

국방부는 안규백 장관이 9일 서울 용산구 국방부 청사에서 무하메드 무바락 알 마즈루이 UAE 국방특임장관과 제11차 한-UAE 공동고위군사위원회(JHMC)를 개최했다고 밝혔다. 한국과 UAE는 2011년부터 장관 협의체인 공동고위군사위를 개최해왔으며, 이번 회담은 2023년 2월 이후 약 3년 만에 개최된 것이다.

양국 국방부 장관은 이번 회담에서 양국이 지금껏 진행해 온 국방·방산 협력에 대해 높게 평가했다. 안 장관은 특히 지난 11월 양국의 정상회담에서 '100년 동행을 위한 새로운 도약'이라는 공동선언문을 통해 양국 협력의 긍정적 모멘텀을 기반으로 미래지향적 파트너십 구축을 위해 국방·방산 협력을 획기적으로 발전시켜 나가자고 말했다.

이번 회의에서 양국 장관은 안보 환경, 국방·방산 협력 주요 현안에 대해 의견을 교환했다. 국방분야에서는 인적교류, 군사교육 및 연합훈련을 중·장기적 계획에 반영하고, 화생방, 의무, 군악 등 새로운 협력 의제를 발굴해 관련 부서 간 업무협약(MOU) 체결을 적극적으로 검토하면서 사이버·우주·인공지능(AI) 등 미래 첨단기술 분야에서의 협력을 심화 및 확대키로 했다.

방산 분야의 경우 단순 수출·구매구조를 넘어 공동개발, 현지생산, 제3국 공동수출이라는 협력모델을 구축하고 중·장기 방산 협력을 위한 전략적인 협력을 심화해나가면서 K-방산 장비에 대한 UAE군의 독자적인 운영 능력 확보를 적극적으로 지원키로 했다.





또 양 장관은 이번 공동고위군사위 개최를 통해 양국 국방·방산 협력 관계를 한층 더 강화하겠다는 공동의 의지를 표명했으며, 각 분과위원회를 통한 실무협의를 활성화하자는데 의견을 모았다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

