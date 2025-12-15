본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[K팝 新 수익원]스트리밍 타고 세계 휩쓸어도 '1곡에 7원'

이이슬기자

입력2025.12.15 08:40

시계아이콘02분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

②수익 배분 65:35…창작자 수령 0.7원
프로라타 모델 정산 상위권 집중 심화
방송·OTT 사용료 격차 속 정산 분쟁

[K팝 新 수익원]스트리밍 타고 세계 휩쓸어도 '1곡에 7원'
AD

저작권료는 늘었지만, 창작자의 몫은 좀처럼 늘지 않았다. 스트리밍이 음악 산업의 중심이 된 지금, 창작자가 피땀 흘려 만든 작품이 정당한 대가 없이 소비되는 구조를 더는 방치할 수 없다는 목소리가 커지고 있다. 글로벌 플랫폼과의 협상에서 한국 창작자의 권리를 지키지 못한다면, 향후 10년 음악 산업의 경쟁력 또한 위태로워질 수밖에 없다.


◆음악은 팔리는데 창작자는 빈손= 15일 문화체육관광부와 관련업계에 따르면 월정액 스트리밍 이용권 기준으로 한 곡이 재생될 때 발생하는 금액은 약 7원 수준이다. 이 가운데 2원대 중반은 플랫폼 수수료로 빠지고, 4원대 중반이 권리자 몫으로 배분된다.


국내 온라인 음원 서비스의 정산 구조는 문체부의 '음원 전송 사용료 징수 규정'을 따른다. 스트리밍 수익의 35%는 플랫폼, 65%는 권리자에게 돌아가도록 고시돼 있다. 권리자 몫 65%도 다시 세부적으로 나뉜다. 저작권자(작곡·작사) 10.5%, 실연자(가수·연주자) 6.25%, 음반 제작·유통사 48.25%다. 이를 단순 계산하면 곡당 7원 중 작곡·작사가에게 돌아가는 금액은 약 0.7원, 가수·연주자는 0.4원대 초반에 그친다. 나머지 3원대 중반은 음반 제작·유통사 몫이다. 여기에 결제 수수료, 인앱 결제 수수료, 유통 수수료 등이 추가로 차감되면서 실제로는 플랫폼과 유통사가 차지하는 비중이 더 커지고, 권리자의 실수령액은 더 줄어드는 경우도 적지 않다.


윤일상 작곡가는 "국내 스트리밍 수익 배분 구조는 해외 주요 시장과 비교해 창작자 몫이 적다"며 "장기적으로는 곡당 단가와 분배 구조를 함께 손볼 필요가 있다"고 말했다.


국내 스트리밍 정산은 대부분 '프로라타(pro-rata)' 방식으로 이뤄진다. 전체 이용자의 지불 금액과 전체 재생 수를 하나의 풀(pool)로 합산한 뒤, 각 곡의 재생 점유율에 따라 나누는 구조다. 이 때문에 인기곡이 재생량의 상당 부분을 차지할수록 중·하위권 곡들의 몫은 줄어들고, 수익이 상위 아티스트에 집중되는 현상이 고착된다.

[K팝 新 수익원]스트리밍 타고 세계 휩쓸어도 '1곡에 7원'

국제음반산업협회(IFPI)에 따르면 지난해 전 세계 녹음 음악 시장에서 스트리밍이 차지한 매출 비중은 약 69%에 달했다. 영국 가디언은 상위 1% 트랙이 전체 스트리밍의 80% 이상을 차지한다고 보도했다. 국내에서도 멜론·지니 등 주요 플랫폼 차트 상위권이 전체 스트리밍의 상당 부분을 점유하고 있다는 것이 업계의 공통된 인식이다.


◆창작자 중심 정산 방식 도입 필요= 이 같은 구조를 보완하기 위한 대안으로 '유저 중심(user-centric)' 정산 방식이 논의된다. 전체 이용자 요금을 한데 모으는 대신, 각 이용자가 낸 구독료를 자신이 실제로 들은 아티스트에게만 배분하는 방식이다. 프랑스 스트리밍 서비스 디저(Deezer)는 2023년 이를 공식 도입했고, 유니버설뮤직과 워너뮤직 등 대형 레이블도 참여했다.


국내에서는 네이버 바이브가 2020년 '내돈내듣' 방식을 도입해, 특정 이용자가 한 곡만 반복 재생해도 해당 아티스트에게 이용료 대부분이 돌아가도록 설계했지만 산업 전반으로 확산되지는 못했다.


한국음악실연자연합회 관계자는 "정산 방식의 다양화는 바람직하지만, 산업 전체의 표준이 마련되지 않으면 적용에는 한계가 있다"고 평가했다.


전문가들은 해외 사례와의 단순 비교에도 신중해야 한다고 말한다. 미국과 유럽은 스트리밍 수익에서 권리자 몫이 통상 70% 안팎으로 국내(65%)보다 높지만, 이는 상대적으로 높은 월 구독료와 광고 단가를 전제로 한 구조다. 반대로 신흥 시장은 구독료와 유료 가입 비율이 낮아 동일한 재생량이라도 매출 풀 자체가 작고, 이로 인해 절대 단가가 떨어진다. 창작자 단체들이 배분 비율뿐 아니라 시장별 매출 규모까지 함께 봐야 한다고 주장하는 이유다.


방송 음악 사용료 구조의 격차도 크다. 미국 ASCAP은 전체 징수액 중 방송 사용료 비중이 57%, 프랑스 SACEM은 35%, 일본 JASRAC은 26% 수준인 반면, 한국은 약 15%에 그친다는 지적이 한국음악저작권협회 등에서 나온다. 방송사들은 "방송 산업 성장 정체와 광고 시장 둔화로 요율 인상이 어렵다"는 입장이지만, 저작권 단체들은 "방송 프로그램에서 음악은 사실상 필수 요소임에도 사용료는 10년 넘게 동결돼 왔다"며 개선을 요구하고 있다.


정산 갈등은 방송과 온라인동영상서비스(OTT) 부문에서 특히 두드러진다. 음저협에 따르면 지상파·케이블 방송에서 음악 한 곡을 1회 사용할 때 저작권자에게 지급되는 금액은 약 0.0007원에 불과하다. 같은 곡을 주문형 스트리밍(VOD)에 사용하면 1.4원, OTT 플랫폼에서는 0.051원이 지급된다. 방송 단가는 VOD보다 70배, 스트리밍보다 2000배 이상 낮은 셈이다.

[K팝 新 수익원]스트리밍 타고 세계 휩쓸어도 '1곡에 7원'

◆국내외 '플랫폼 갈등' 풀어야 할 숙제= 문체부는 2020년 12월 음저협이 제출한 '음악저작물 사용료 징수 규정' 개정안을 수정 승인해 OTT 영상물 전송 서비스에 대한 음악 사용료 요율을 신설했다. 이에 반발한 웨이브·티빙·왓챠 등이 행정소송을 제기했지만, 법원은 2024년까지 정부와 음저협의 손을 들어줬다.


국내 저작권 관리 단체와 플랫폼 간 갈등은 소송으로 확산되는 양상이다. 공정거래위원회는 2023년 음저협이 방송사에 음악 사용료를 과다 청구해 경쟁 단체의 징수를 어렵게 했다며 시장지배적 지위 남용으로 보고 시정명령과 과징금을 부과했다. 최근에는 유튜브에서 발생한 1000억 원대 '레지듀얼 사용료'를 둘러싸고 음저협과 함께하는음악저작권협회가 형사 고소와 민사 소송, 공정위 신고 등을 잇달아 제기하며 논란이 이어지고 있다.


글로벌 플랫폼과의 협상 역시 풀어야 할 과제다. 한 대형 레이블 관계자는 "거대 플랫폼이 수수료와 분배 비율에서 우위를 점한 상황에서 개별 레이블과 창작자는 사실상 이를 따를 수밖에 없는 구조"라고 말했다. 이에 대해 플랫폼 측은 "막대한 인프라 투자와 마케팅 비용, 불법 복제 방지와 서비스 운영 비용을 고려하면 현재 구조도 과도하다고 보기 어렵다"고 반박한다.


추가열 음저협 회장은 "창작자들이 피땀 흘려 만든 작품이 정당한 대가 없이 사용되는 현실을 더는 방치할 수 없다"며 "글로벌 플랫폼과의 협상에서 한국 창작자의 권리를 지키는 것이 협회의 책무"라고 강조했다. 전문가들 역시 "정산 데이터와 기준을 외부에 투명하게 공개하고, 단체와 플랫폼 간 교차 검증이 가능해야 신뢰가 회복된다"고 입을 모은다.


지금 뜨는 뉴스

AD

실연자 단체 관계자는 "저작권료 증가는 산업 전체로 보면 긍정적인 신호지만, 실질적인 분배 구조가 개선되지 않는다면 다수 창작자의 생활 안정으로 이어지기 어렵다"며 "성장의 과실이 누구에게 돌아가는지가 향후 10년 음악 산업의 경쟁력을 좌우할 것"이라고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다

    정부가 추진해 온 FTA(자유무역협정) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기