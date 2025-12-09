본문 바로가기
자생한방병원, 만성요통에 대한 약침 치료의 경제성 입증

최태원기자

입력2025.12.09 10:24

사회적 관점 비용, 물리 치료 대비 약 318만원 저렴

한약재의 유효 성분을 통증 부위에 주입하는 약침 치료가 만성요통 환자에게 물리치료 대비 치료 효과 및 비용 효용성이 더 큰 것으로 나타났다.

자생한방병원, 만성요통에 대한 약침 치료의 경제성 입증 이예슬 자생한방병원 척추관절연구소 원장.
이예슬 자생한방병원 척추관절연구소 원장 연구팀은 이 같은 연구 결과를 SCI(E)급 국제학술지 '통합의학연구(Integrative Medicine Research, IF 3.0)'에 게재했다고 9일 밝혔다.


만성 요통은 3개월 이상 지속되는 허리 통증을 의미한다. 전 세계적으로 가장 흔하면서 일상에 상당한 불편을 초래하는 대표적 근골격계 질환이다. 2023년 세계질병부담연구에 따르면, 요통은 전 세계 질환 가운데 삶의 질 저하를 가장 크게 유발하는 질환으로 꼽힌 바 있다.


만성요통은 반복적인 치료로 인한 의료비 부담, 생산성 감소 등 사회적 손실을 초래한다. 특히 최근 오피오이드 계열 진통제의 부작용 문제가 사회적 이슈로 대두되면서 안전하고 합리적인 치료법에 대한 관심과 중요성이 높아졌다.


이에 연구팀은 한의치료 가운데, 만성요통의 대표적 치료법으로 꼽히는 약침에 대한 치료 효과와 비용 효용성을 물리치료와 비교 연구했다. 약침은 침 치료의 물리적 자극과 한약 성분의 항염·진통 효과가 동시에 작용하며, 통증 완화는 물론 염증 조절과 손상 조직 회복을 함께 돕는다.


해당 연구는 6개월 이상 허리 통증을 앓고 있으며, 통증 정도가 통증숫자평가척도(NRS; 0~10) 기준 5점 이상인 중증 만성요통 환자 100명을 대상으로 진행됐다. 환자들은 약침 치료군과 물리 치료군으로 나뉘어 5주간 주 2회씩 총 10회 치료를 받았다. 물리 치료군은 심부열치료, 저주파 전기자극 치료(TENS) 등 일반적으로 시행되는 물리치료가 진행됐다.


연구팀은 각 치료의 효용성을 분석하기 위해 질보정수명(QALY)을 활용했다. QALY는 완전히 건강한 상태의 1년을 1점으로 계산하는 평가이며, 산출에는 EQ-5D-5L이 사용됐다. EQ-5D-5L은 일상활동, 통증 등 5가지 핵심 건강 영역을 통해 삶의 질 변화를 평가하는 척도다. 분석 결과, 약침 치료군의 치료 후 QALY는 0.372, 물리 치료군은 0.358로 약침 치료군이 평균적으로 더 나은 삶의 질을 유지한 것으로 나타났다.


이후 1 QALY를 만들기 위해 추가적으로 필요한 비용인 '점증적 비용-효과비(ICER)'도 확인했다. 약침 치료는 물리치료보다 약 27만원(238달러)의 의료비가 더 들었음에도 삶의 질은 더 크게 개선됐으며, 약침 치료군의 ICER는 약 1897만원(1만6575달러)으로, 한국보건의료연구원 기준 1 QALY 당 국민 평균 지불의사한도(약 3050만원)보다 낮은 수준을 보였다.


진료비뿐 아니라 교통비, 시간, 생산성 손실 비용 등을 포함한 사회적 관점에선 약침 치료가 물리 치료보다 약 318만원(2781달러) 더 적게 들면서도 QALY는 높게 나타났다. 이는 약침 치료가 전체적인 비용이 낮으면서도 환자의 삶의 질을 개선하는 치료법임을 입증하는 수치다.


이 원장은 "이번 연구를 통해 만성요통에 대한 약침 치료의 효과뿐만 아니라, 의료비와 생산성 손실 등 사회적 비용을 줄이는 데도 도움이 될 수 있음을 확인했다"며 "향후 보건의료 정책 수립에 있어 근거 자료로 도움이 되길 바란다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
