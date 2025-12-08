해외인재 유치 경쟁… 국립부경대, 법무부 ‘K-STAR 비자트랙’ 참여대학 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 현판 수여식… 연구중심대학 위한 글로벌 인재 유치 탄력



한국에서 공부하는 유학생들에게 가장 높은 벽은 언어도, 등록금도 아닌 '비자'였다.

그런데 국립부경대학교가 이 견고한 벽에 '고속도로'를 냈다.

국립부경대학교(총장 배상훈)가 법무부 주관 'K-STAR 비자트랙' 참여대학으로 선정됐다.

법무부는 지난 5일 오후 정부과천청사에서 'K-STAR 비자트랙 참여대학 지정증 수여식'을 개최했다.

박원용 학무부총장(왼쪽)이 정성호 법무부 장관으로부터 현판을 받고 있다. 국립부경대 제공

'K-STAR 비자트랙'은 과학기술 분야의 우수한 외국인 석·박사급 인재의 영주와 귀화를 촉진하는 제도다. 기존에는 KAIST 등 5개 과학기술원을 중심으로 운영돼 오다가, 이번에 전국 주요 일반대학까지 확대됐다.

이 제도의 핵심은 총장 추천서만으로 거주(F-2) 자격을 부여하는 것이다. 총장이 추천한 석·박사 학위 취득(예정) 유학생에게 거주 자격을 부여하고, 거주 3년 후에는 영주(F-5) 자격 취득 또는 특별귀화 신청 기회를 제공한다.

일반 유학생의 경우 영주(F-5) 자격 취득까지 최소 6년이 소요되기 때문에, 우수 유학생 유치를 위한 파격적인 혜택이라는 평가가 나온다.

법무부는 이번 'K-STAR 비자트랙' 참여대학에 국립부경대를 비롯해 전국 25개 대학을 지정했다. 평가는 유학생 관리 능력, 유학생 교육 현황, 우수 인재 관리 및 지원 계획 등 3개 영역에 걸쳐 종합적으로 진행됐다. 인정 기간은 2026년부터 3년간이다.





국립부경대는 'K-STAR 비자트랙' 참여대학에 선정됨에 따라, 우수 외국인 유학생들이 안정적으로 연구하고 한국 정착까지 이어지는 정주형 연구 생태계를 구축하는 등 지역 대표 연구중심대학으로 도약하기 위한 글로벌 인재 유치에 탄력을 받을 전망이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

