"손·입 닦지 마세요"…중국산 장식용 냅킨서 유해성분 검출

연구원 "입 닦거나 음식 접촉 금물"

일회용 종이 냅킨은 전 항목 '불검출'

연말 모임과 행사에 자주 사용되는 장식용 냅킨 일부에서 인체에 유해할 수 있는 폼알데하이드 등 화학물질이 검출된 것으로 나타났다. 전문가들은 해당 제품을 식탁용이나 신체 접촉용으로 사용하는 것을 피해야 한다고 조언했다.

연말 장식용 냅킨 이미지. 서울시

서울시보건환경연구원은 온라인 플랫폼과 재래시장, 중소 생활용품점 등에서 판매되는 일회용 종이 냅킨 21건과 화려한 그림·무늬가 인쇄된 장식용 냅킨 84건을 대상으로 폼알데하이드, 형광증백제, 벤조페논 함유 여부를 검사한 결과를 8일 공개했다.

조사 대상 중 위생용품에 해당하는 일회용 종이 냅킨 21건은 모두 국내산이었으며 공산품으로 분류되는 장식용 냅킨 84건은 전량 수입산이었다.

검사 결과 장식용 냅킨 84건 가운데 폼알데하이드가 8건, 형광증백제가 14건, 벤조페논이 23건에서 미량 검출됐다. 반면 일회용 종이 냅킨에서는 해당 유해 물질이 모두 검출되지 않았다.

폼알데하이드와 형광증백제는 접촉할 경우 호흡기나 피부에 자극을 줄 수 있다. 벤조페논은 인쇄 잉크에 잔류할 수 있는 발암성 물질이다.





연구원은 "장식용 냅킨을 입이나 손을 닦는 용도나 음식에 직접 닿는 용도로 사용하지 말아야 한다"고 당부했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

