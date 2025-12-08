본문 바로가기
중국 배터리에 반격…LG엔솔, 벤츠와 2조원 규모 전기차 배터리 공급계약

심성아기자

입력2025.12.08 11:05

2035년까지 북미·유럽 공급
지난해 매출액 대비 8% 규모
中 배터리 영향력에 공세 나서

LG에너지솔루션이 독일 메르세데스-벤츠에서 2조원 규모의 배터리 공급계약을 따냈다. 지난달 올라 칼레니우스 벤츠 회장의 방한 이후 첫 수주 성과다. 특히 이번 수주를 통해 기존 하이앤드 중심 공급에서 중저가 모델까지 포트폴리오를 다변화한 것으로 알려지면서 유럽과 글로벌 시장을 잠식해온 중국 배터리를 상대로 본격적인 반격에 나섰다는 평가가 나온다.

중국 배터리에 반격…LG엔솔, 벤츠와 2조원 규모 전기차 배터리 공급계약 서울 영등포구 여의대로 LG에너지솔루션 본사. 강진형 기자
LG에너지솔루션은 8일 메르세데스-벤츠 AG와 2조600억원 규모 전기차 배터리 공급 계약을 맺었다고 공시했다. 이는 지난해 매출 25조6196억원 대비 8%에 해당하는 규모다. 공급 지역은 북미와 유럽이고, 계약 기간은 2028년 3월1일부터 2035년 6월30일까지다.


LG에너지솔루션 관계자는 구체적인 계약 내용에 대해선 "고객사와의 협의에 따라 공시 내용 외 추가적 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.


이번 계약은 지난해와 올해, 총 3차례의 대규모 배터리 공급 계약에 이은 추가 발표다. 두 회사가 전기차 시장 선점을 위한 핵심 파트너로 자리 잡고 있음을 보여주는 사례다.


배터리 업계에서는 이번 배터리 공급 계약을 두고 '중저가형 전기차 모델'에 탑재되는 배터리일 가능성이 높다고 전망하고 있다. 지난달 메르세데스-벤츠는 2027년까지 글로벌 시장에 40종 이상의 신차를 출시하겠다는 대규모 전동화 전략을 발표했다. 이를 위해서는 프리미엄급 모델부터 엔트리급 모델에 이르는 다양한 세그먼트에 들어갈 배터리가 필요했다. 최근 양사가 진행한 총 3건의 대규모 공급계약이 모두 고성능 하이앤드급에 들어가는 원통형 46시리즈였다는 점을 고려할 때 이번 계약은 중저가형을 모델용 배터리 공급이 유력하다는 분석이 나온다.


국내 배터리 업계는 LG에너지솔루션의 공급계약에 대해 저렴한 가격을 무기로 중국 업체가 장악해가던 유럽 및 글로벌 전기차 시장에서 잃었던 점유율을 되찾는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 그동안 중국 업체들의 공격적인 가격 전략, 현지 거점 마련 등 적극적인 공세로 K배터리의 유럽 배터리 시장 점유율이 조금씩 하락해온 것이 사실이다. 하지만 LG에너지솔루션이 대표적인 프리미엄 자동차 브랜드 '벤츠 공략'에 성공한 만큼 업계는 앞으로 유럽 및 글로벌 시장에서 영향력을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.


칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 지난달 LG그룹을 방문해 LG에너지솔루션, LG전자 등 그룹 내 주요 경영진과 만나 미래 전장사업 협력 강화방안을 논의했다. 당시 칼레니우스 회장은 "LG와 함께 메르세데스-벤츠는 혁신, 품질, 그리고 지속가능한 기반으로 한 비전을 공유하고 있다"며 "양사의 강점을 결합해 전 세계 자동차 산업의 새로운 기준을 세워갈 차량을 만들어가고 있다"고 말했다.


앞서 양사는 지난해와 올해 약 150기가와트시(GWh) 규모의 대규모 배터리 공급 계약을 발표했다. 지난해 10월 북미 및 기타지역 내 총 50.5GWh, 올해 9월에는 미국과 유럽 지역 내 각각 75GWh, 32GWh 규모의 전기차 배터리 공급을 체결했다. 당시 구체적 공급 제품 및 계약 내용은 공개되지 않았으나 업계에서는 46시리즈(지름 46㎜) 원통형 배터리로 추정하고 있으며 특히 닝더스다이(CATL), 파라시스 등 가격경쟁력을 앞세운 중국 업체들과 경쟁에서 46시리즈 기술력으로 이를 극복하고 거둔 수주 성과라는 평가를 받았다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
