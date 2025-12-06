88세 마트 계산원에 찾아온 '25억 행운'…"믿을 수 없다" 연신 눈시울

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'770만 팔로워' 인플루언서

사연 공개하자 기부금 쏟아져

미국의 88세 노인이 젊은 소셜미디어 인플루언서의 도움으로 수십억원의 기부금을 받은 사연이 전해졌다.

5일(현지시간) AP통신에 따르면, 미국 미시간주에서 마트 계산원으로 일하는 88세 에드 뱀버스는 22세 호주인 인플루언서 샘 바이덴호퍼가 주도한 온라인 모금을 통해 170만달러(약 25억원)를 받게 됐다. 갑작스레 큰 금액을 전달받은 뱀버스는 "믿을 수가 없다"며 연신 눈시울을 붉혔다.

청년 인플루언서 바이덴호퍼는 온라인 모금 사이트 '고펀드미(GoFundMe)'에서 88세 마트 계산원 에드 뱀버스를 위한 모금 캠페인을 시작했다. 고펀드미 캡처.

AD

두 사람의 인연은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시작됐다. 바이덴호퍼는 최근 미국을 방문하며 자신의 SNS 플랫폼을 통해 '친절 나누기' 프로젝트를 벌였다. 이를 통해 미국 제너럴모터스(GM)에서 은퇴한 뒤 생계를 위해 82세의 나이로 마트 계산원 일을 하는 뱀버스를 만났다.

그의 아내는 2018년 병으로 세상을 떠났고, 빚은 22만5000달러(약 3억3000만원)에 달했다. 그는 90세를 앞둔 고령에도 여전히 일을 해야 하는 처지였다.

바이덴호퍼는 미국 방문 중 미시간주의 한 마트에서 뱀버스와 만나 대화한 영상을 770만 팔로워가 지켜보는 SNS '틱톡'에 올렸다. 뱀버스는 영상에서 "지금 소득으로는 생활하기 충분하지 않다"고 털어놨다.

이후 바이덴호퍼는 온라인 모금 사이트 '고펀드미(GoFundMe)'에서 뱀버스를 위한 모금 캠페인을 시작했다. 그는 "뱀버스의 사연은 많은 노년층과 참전용사들이 생계를 유지하기 위해 얼마나 어려운 상황에 놓여 있는지 보여주는 사례"라고 언급했다. 이 메시지는 순식간에 확산됐고, 1만5000명 이상이 10달러부터 1만달러까지 기부금을 보냈다. 결국 영상 게시 2주 만에 170만달러가 모였다.

뱀버스는 "계산대에 서면 아내의 부재로 우울해지는 것을 막을 수 있었다. 손님들에게 내 인생 이야기를 조금씩 들려주곤 했다"고 말했다. 마트 단골이었던 26세 여성 렉시 월리스도 바이덴호퍼의 SNS에 "저는 그의 이름이 밥인 줄 알았다. 그는 한 번도 (이름을 고쳐 불러달라고) 정정하지 않았다. 그를 보려고 매장에 가곤 했다"고 적었다.

호주인 인플루언서 샘 바이덴호퍼가 5일(현지시간) 미국 미시간주의 88세 마트 계산원 에드 뱀버스에게 170만달러 상당의 기부증서를 전달하고 있다. AP연합

모금을 주도한 바이덴호퍼는 "꿈 같은 일"이라며 모금액 중 22만5000달러는 뱀버스의 빚을 갚는 데 사용될 것이라고 밝혔다. 그는 도 "남은 돈은 뱀버스 마음대로 쓰면 된다"면서 기뻐했다.





AD

뱀버스는 이제 형제를 만나러 여행을 떠나고, 다시 골프를 시작할 계획이다. 다만 당장은 일을 완전히 그만두지 않을 생각이라고 했다. 뱀버스는 "한두 달 정도 더 일하고 마무리하겠다"고 전했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>