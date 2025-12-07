신세계百 시코르, 명동·홍대점 연이어 오픈…"K뷰티 성지 공략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 명동점·11일 홍대점 연이어 오픈

대표 외국인 K뷰티 상권 진출

신세계백화점이 운영하는 프리미엄 뷰티 편집숍 '시코르(CHICOR)'가 12월 명동과 홍대에 신규 매장을 연이어 오픈한다고 7일 밝혔다. 외국인 관광객이 많이 찾는 K뷰티 핵심 상권을 겨냥해 뷰티 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.

시코르 명동점 외경. 신세계백화점 제공

시코르는 지난 5일 100평 규모의 명동점을 오픈한 데 이어 오는 11일에는 150평 규모의 홍대점을 개장한다. 지난 7월 강남역 플래그십 스토어 오픈에 이어 외국인이 많이 몰리는 상권으로 영역을 넓힌 것이다.

시코르의 외국인 고객 매출은 올해 들어 견고한 성장세를 보이고 있다. AK홍대점은 리뉴얼 이후 외국인 고객 매출이 지난 1~10월 기준 전년 동기 대비 77% 성장했다. 지난 7월 오픈한 강남역점도 10월까지 20% 이상 외국인 고객 매출이 증가했다.

시코르는 두 점포를 앞세워 K뷰티 열풍을 선점하겠다는 계획이다. 이를 위해 명동점과 홍대점은 시코르 전 지점 중 최대 규모의 브랜드 라인업을 구성했다. 총 230여 개 뷰티 브랜드를 선보이며 티르티르, 정샘물, 달바 등 K브랜드는 물론 데이지크, 아렌시아, 아이소이 등 새로운 브랜드를 대거 영입했다. 체리엑스엑스, 하밍, 라스키뷰티 등 개성 있는 인디 브랜드는 따로 인디 존을 만들었다.

명동점 1층 매장은 '립&치크바'로 구성해 20여 가지 립, 치크 인기 브랜드를 선보인다. 2층에는 외국인들이 많이 찾는 스킨케어, 퍼품, 헤어바디 존을 마련했다. 홍대점은 홍대역 인근의 두 번째 매장으로, 자유여행을 선호하는 MZ세대 외국인 여행객들이 많이 찾는 상권인 만큼 아늑하고 따뜻한 화장대 같은 감성을 살렸다.

맞춤형 '초개인화 서비스'도 준비됐다. 명동·홍대점에서는 메이크업 아티스트가 1:1 고객 맞춤형 K-메이크업을 선보이고 고객 피부톤에 맞는 제품을 추천한다. 명동점 2층과 홍대점 3층에 있는 '뷰티 랩'에서는 두피를 직접 AI 기기를 통해 진단하는 체험을 할 수 있다.





신세계백화점 관계자는 "이번 명동점과 홍대점 동시 오픈은 외국인 고객들이 가장 많이 찾는 핵심 상권에서 시코르만의 차별화된 경험을 제공하겠다는 전략의 일환"이라며 "앞으로도 시코르만의 감도 높은 큐레이션과 특화 서비스를 바탕으로 한국을 찾는 외국인 고객들이 최상의 만족을 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

