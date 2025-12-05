광주 선운지구, 성장 뒤 남은 빈자리…공공 인프라 ‘결핍’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국강현 의원 “생활 SOC·교육·안전 취약”

커뮤니티시설 부재·과밀학급·스쿨존 미설치

“공공부지 확보·안전대책 서둘러야”

광주 광산구 선운지구의 빠른 팽창을 두고 광산구가 뼈대를 놓지 않은 채 몸집만 키웠다는 지적이 나왔다. 공공 커뮤니티시설은 비어 있고, 학교는 포화에 가까우며, 스쿨존 단속카메라조차 없는 곳이 적지 않다는 것이다.

국광현 광산구의원.

AD

국광현 광산구의원(진보당, 송정1·2동·도산동·어룡동·삼도동·동곡동·본량동·평동)은 5일 제301회 광산구의회 정례회 제2차 본회의에서 선운지구 공공 인프라 전반의 부재와 스쿨존 안전 대책 미흡 문제를 구정질문으로 제기했다.

국 의원은 먼저 "어룡동 인구가 약 3만6천 명에 이르고 청소년·어르신 인구가 빠르게 늘고 있지만 공공 커뮤니티시설은 전무하다"며 생활 SOC 공백을 문제삼았다. "세대 간 단절이 심화되고 지역 공동체가 약화되고 있다"며 시니어·청소년·영유아가 함께 이용할 복합 커뮤니티센터 조성을 요구했다. 지가 상승 이전 선제적 부지 확보 필요성도 짚으며, 선운지구 공공부지 확보 현황과 향후 계획을 구체적으로 제시하라고 구에 촉구했다.

교육환경 문제도 이어졌다. 국 의원은 초·중학교가 각 1곳뿐인 선운지구의 구조적 한계를 언급하며 "내년 운수초 개교에도 중·고등학교는 신설이 요원하다"고 말했다. 증가하는 중학생 수가 "1학급당 35~40명에 이를 것"이라며 과밀학급과 원거리 통학 문제를 지적했다. 학교 신설·증축과 통학대책 등 교육환경 개선의 필요성을 강조했다.

스쿨존 안전 문제도 도마에 올랐다. 국 의원은 "광주경찰청 발표에 따르면 과속 적발 상위 5곳 중 4곳이 스쿨존이고 이 중 2곳이 광산구"라며 "송정중앙초 등 일부 학교는 단속카메라가 설치되지 않아 사고 위험이 크다"고 말했다.





AD

2026년도 시·구·경찰 예산에 단속카메라 신규 설치 예산이 반영되지 않은 점을 두고 "심각한 우려"를 표하며, "광주시와 경찰이 미온적이라면 광산구가 자체 예산을 편성해서라도 스쿨존 안전을 확보해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>