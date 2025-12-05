외교부 2차관, 주한美대사관 내 '韓투자기업 전담창구' 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진아 외교부 2차관이 5일 주한미국대사관 내 새로 설치된 한국투자기업 전담창구, 일명 '키트 데스크(KIT Desk)'를 방문했다.

외교부에 따르면 김 차관은 이날 키트 데스크를 방문하고 케빈 킴 주한미국대사대리와 함께 '한미 사용방문 및 비자 워킹그룹'의 올해 논의 성과와 향후 계획을 점검했다. 키트 데스크는 비자 발급 상담뿐만 아니라 미국 투자에 대한 전반적인 문의에 대응하고 지원하는 역할을 수행하는 기관으로, 주한미국대사관 내 여러 부처 소속 공무원(국무부, 상무부, 국토안보부 등)이 협업하는 방식으로 운영된다.

서울 종로구 주한 미국대사관 자료사진. /문호남 기자 munonam@

김 차관은 이번 방문 간 미측으로부터 전담 창구의 주요 역할과 향후 활동 계획을 청취했다. 또 김 차관과 케빈 킴 대사대리는 올해 9월에 출범한 한미 상용방문 및 비자 워킹그룹이 두 차례 공식 회의를 비롯, 수 차례 실무 협의를 통해 우리 기업인들이 체감할 수 있는 성과 도출을 위하여 함께 노력해 왔음을 평가했다. 아울러 내년에도 협의를 지속해 우리 기업의 대미 투자활동을 뒷받침하기로 했다.

올해 한미간 협의 결과 시행중인 주요 성과는 ▲B1/ESTA 소지자의 미국내 활동 범위를 명확하게 정리한 설명자료(팩트시트) 국영문 발간 ▲주한미국대사관내 대미 투자기업 전담 창구 신설 ▲대미 투자프로젝트를 지원하는 전체 출장자에 대한 비자 신청체계 개선 ▲경우에 따라 대미 투자와 관련하여 파견되는 인력의 B-1 비자 신규 발급시 주석 란에 미국 체류자격, 참여 프로젝트 등 명기 ▲미국내 한국 공관들과 미국 이민법 집행기관간 협력체제 구축 ▲조지아 구금 인력에 대한 후속조치 등 6가지다. 이외에도 주한미국대사관측은 10월-11월간 비자발급 인력의 일시적 증원을 통해 우리 기업 인력의 신속한 비자 발급을 지원한 바 있다.

김 차관은 올해 한미 워킹그룹 협의가 성공적으로 진행되었음을 평가하고, 내년에도 한미 워킹그룹을 정기적으로 개최하는 한편, 외교부-주한미국대사관간, 국무부-주미한국대사관간 실무 소통을 지속하여 우리 대미 투자 기업인력들이 체감할 수 있는 개선 조치를 지속 마련해 나가자고 했다.





아울러 김 차관은 미국 투자 프로젝트의 성공을 통해 미국 내 제조업 재건과 일자리 창출에 기여할 수 있도록 근본적인 제도 개선 도출을 위해 계속해서 노력해 나가야한다는 점을 강조했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

