국립부경대학교 부산아메리칸코너, 개관 1주년 기념행사 개최

한·미 교류 프로그램 성과 공유… 지역 기반 국제교류 플랫폼 자리매김

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 3일 미래관 1층 부산아메리칸코너에서 개관 1주년을 맞아 기념행사를 열었다.

국립부경대 부산아메리칸코너가 개관 1주년 기념행사를 갖고 있다. 국립부경대 제공

이 행사는 지난 1년 동안 부산아메리칸코너가 진행해온 다양한 교육·문화·국제교류 프로그램의 성과를 공유하고, 향후 한·미 간 지속적인 교류 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

기념식에는 배상훈 총장을 비롯한 국립부경대 주요 관계자들과 주한미국대사관 제임스 R. 헬러(James R. Heller) 부대사 등 미국대사관 관계자, 부산시와 유관기관 인사들이 참석했다. 행사에서는 헬러 부대사의 특별 강연과 부산아메리칸코너 운영 성과 공유가 진행되며 리셉션 형식으로 이뤄졌다.

부산아메리칸코너는 주한미국대사관이 운영하는 지역 기반 커뮤니티 플랫폼 '아메리칸코너'를 국내 대학 캠퍼스에 처음 설치한 사례로, 지난해 9월 개관 이후 미국 정치·외교, 영어역량 강화, 유학·장학 정보 제공 등 50여개의 프로그램을 운영해왔다. 이 기간 총 840여명이 참여, 부·울·경 지역사회와 학생들에게 매월 3∼6회의 교육·문화 프로그램을 제공하며 국립대학의 지역사회 국제화 기여 모델로 평가받고 있다.





국립부경대학교는 앞으로도 부산아메리칸코너를 중심으로 다양한 국제교류와 문화 프로그램을 확대 운영하며 지역사회와의 접점을 강화하고, 한·미 협력의 상징적 공간으로 발전시킨다는 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

