홍준표 "尹, 그 정도일 줄은 미처 몰랐다…정권 넘긴 건 국민의힘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍준표 "아직 대한민국은 좌파보다 우파가 다수…사이비 걷어내야"

홍준표 전 대구시장이 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포와 이후 국민의힘의 대응을 강하게 비판했다.

4일 홍 전 시장은 페이스북을 통해 '계엄 1년'을 맞아 당시 비상계엄 사태와 보수정당의 대응을 되짚었다.

홍준표 전 대구시장(왼쪽)과 윤석열 전 대통령. 연합뉴스

AD

그는 비상계엄 당시를 회상하며 "계엄 사유도 안 되는데 뜬금없었고, 야당이 절대다수인 상황에서 국회가 계엄 해제 요구권을 의결하면 한여름 밤의 꿈이 될 텐데 수습을 어떻게 하려 했나 생각했다"고 적었다. 이어 "대구시는 그날 간부회의 소집도 없었고 평온한 밤을 보냈다"면서 "장난으로 하는 계엄도 아닐 텐데 어찌 저렇게 분별없이 행사할 수 있나"라고 떠올렸다.

홍 전 시장은 윤 전 대통령을 겨냥한 비판도 이어갔다. 그는 "(윤 전 대통령은)의회 폭거에 맞선 계엄이었다고 강변했지만, 대화와 타협으로 나라를 이끌지 못한 정치적 책임은 대통령과 여당의 몫이었다"며 "정치력 없는 대통령이라고 걱정했지만, 그 정도일 줄은 미처 몰랐다"고 비판했다.

계엄 이후 국민의힘의 대응과 전략의 문제에 대해서도 짚었다. 그는 국민의힘에 "이번 대선도 올바른 경선을 했다면 이재명 정권을 막을 수 있었는데, 한덕수를 내세운 경선 사기로 정권을 이재명에게 헌납했다"며 "지난 대선후보 경선 때 나는 이재명으로 정권이 넘어가면 박근혜 국정농단 프레임보다 더 혹독한 내란 프레임으로 한국 보수진영은 빙하기가 올 거라고 예측한 바 있다. 그런데 지금에 와서 내부단결을 외쳐본들 각자 이해관계가 다른 구심점 없는 공허한 메아리가 될 뿐"이라고 지적했다.





AD

홍 전 시장은 마지막으로 "그 당은 이념집단이 아닌 이익집단으로 변질된 지 오래됐다"며 "사이비 보수들을 걷어내고 정통 보수주의로 돌아갈 때 비로소 회생의 길이 열릴 거다. 아직도 대한민국은 좌파보다 우파가 다수"라고 제언했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>