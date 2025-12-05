화장품 대기업, 잇따른 희망퇴직…'고강도 체질개선' 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아모레퍼시픽, 5년 만에 두번째 희망퇴직

LG생활건강도 희망퇴직 진행…"오프라인 매장 점진적 철수"

국내 화장품 대기업들이 인력 구조조정에 속도를 내고 있다. 과거 공격적으로 몸집을 불렸던 이들 기업은 사회관계망서비스(SNS) 기반 중소형 K뷰티 기업의 성장세에 밀리면서 고강도 체질개선에 나서는 모습이다.

5일 화장품 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 이날 급변하는 국내외 경영 환경에 선제적으로 대응하기 위해 희망퇴직을 실시한다고 밝혔다. 2020년 12월 창사 이래 처음으로 희망퇴직을 받은 이후 5년 만에 두 번째 시행이다.

아모레퍼시픽 본사. 아모레퍼시픽 제공

대상자는 전사 지원 조직과 오프라인 영업 조직 내 만 15년차 이상 근속자 또는 45세 이상 경력 입사자다.

대상 회사는 아모레퍼시픽홀딩스와 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드, 아모스프로페셔널, 오설록, 에스쁘아다.

희망퇴직 지원금은 만 20년 이상 근속자의 경우 기본급 42개월치다. 만 15~20년 미만 근속자와 만 45세 이상 경력 입사자는 근속 1년 당 기본급 2개월을 지급한다.

지원금 외에도 법정 퇴직금, 실업급여, 퇴직 후 2년 간 본인 및 배우자 종합검진지원 서비스가 마련된다.

아모레퍼시픽 관계자는 "이번 프로그램을 통해 아모레퍼시픽 그룹은 기업 운영 전반의 체질을 강화하는 동시에 새로운 커리어를 희망하는 직원들에 한해 실질적 지원을 추진할 예정"이라고 설명했다.

LG생활건강도 희망퇴직 프로그램을 진행 중이다. 앞서 LG생활건강은 지난달 20일부터 31일까지 뷰티 사업부 내 면세점·백화점 등 오프라인 매장 판매 판촉직 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시한다고 밝혔다. 만 35세 이상 재직·휴직자 모두 대상이며, 신청자는 이달 3~7일 심사 결과를 통보받고 21일 최종 퇴직한다.

지원금은 기본급 20개월치와 추가지원금이다. 단 취학 자녀가 있는 경우 중학교 500만원, 고등학교 700만원, 대학교 잔여 학기 내 4학기 분 한도의 학자금이 포함된다.

이는 최근 오프라인 매장 축소를 진행하고 있는 흐름에 따른 것이다. LG생활건강은 최근 유통 업계가 오프라인에서 온라인으로 중심 축이 이동하면서 오프라인 매장의 점진적인 철수를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.





대형 화장품사들은 최근 올리브영 등 H&B(헬스앤뷰티) 스토어와 다이소, 온라인 플랫폼 등의 약진으로 부진을 이어가고 있다. 아모레퍼시픽의 지난해 매출은 4조2599억원, 영업이익은 2493억원을 기록했다. 이는 호황기였던 2021년 실적과 비교하면 각각 20%, 30% 이상 줄어든 수치다. LG생활건강은 올해 3분기 연결 기준 매출 1조5800억원, 영업이익 462억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 7.8%, 56.5% 감소했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

