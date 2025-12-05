경기소방, 화재안전 중점관리대상 1331곳으로 대폭 늘린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 내년 '화재안전 중점관리대상'을 1331곳으로 대폭 늘린다.

화재안전 중점관리대상은 재난 발생 시 피해 확산 위험이 큰 특정소방대상물 가운데 화재이력, 소방시설, 건축 특성 등을 고려해 지정된다.

도 소방재난본부는 내년 중점관리 대상에 법령 기준에 따른 대형건축물·의료시설·숙박시설 등 필수지정대상 690곳과 공장·창고·판매시설 등 위험도를 평가해 선정한 심의지정대상 641곳을 포함했다.

특히 최근 대형화재 사례를 반영해 도내 데이터센터 51곳을 전부 중점관리대상으로 지정하고, 배터리 관련 시설 18곳과 공유 PM 충전사업장 6곳도 관리 대상에 넣었다.





최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "화재안전 시행계획 수립, 정기 조사, 관계인 소방훈련 및 교육 등을 지속적으로 추진해 데이터센터부터 배터리시설까지 위험시설 전반을 선제적으로 관리해 도민의 생명과 안전을 지키겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

