용인시, 눈썰매장 3곳 안전관리 점검 실시

에버랜드·민속촌·청소년수련원 대상

경기도 용인시는 오는 11일부터 22일까지 겨울철 개장을 앞둔 눈썰매장을 대상으로 안전관리 점검을 실시한다고 5일 밝혔다.

점검 대상은 에버랜드 눈썰매장, 한국민속촌 가족눈썰매장, 용인시 청소년수련원 눈썰매장 등 총 3곳이다.

시는 건축전기설비기술사, 건축시공기술사 등 안전관리자문단 전문가와 시설물 관리주체가 참여하는 합동 점검을 진행할 예정이다.

점검에서는 ▲적설 취약 구조물의 안전성 확보 여부 ▲슬로프 관리상태 ▲안전보호장비 비치 ▲안전요원 배치 ▲응급상황 대비체계 ▲이용자 안전교육 이행 여부 등이다.

점검 결과 미흡한 사항이 발견되면 즉시 현장 시정조치를 요구하고, 개장 전까지 모든 위험 요소가 해소될 수 있도록 추적 관리할 방침이다.





시 관계자는 "시민들이 안심하고 겨울 레포츠를 즐길 수 있도록 시설에 대한 점검을 지속해서 실시하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

