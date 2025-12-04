'인사청탁 논란' 김남국 비서관 사직…대통령실 "수리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문진석과 나눈 문자 노출되며 파문…수보회의 불참

더불어민주당 문진석 원내수석부대표와 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 '인사청탁 논란'에 휩싸인 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 4일 사직서를 제출했다.

이에 대통령실은 이날 공지를 통해 "김 비서관이 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 해당 사직서는 수리됐다"고 밝혔다. 김 비서관은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 대통령 주재 수석보좌관 회의에도 모습을 드러내지 않았다.

앞서 문 수석부대표는 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 같은 대학 출신의 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 휴대전화 문자를 보냈다. 이 문자에 김 비서관은 '훈식이 형(강훈식 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 제1부속실장)한테 추천할게요'라고 문자로 답변을 했다.





이런 과정은 문 수석부대표의 휴대전화 화면이 언론 카메라에 포착되면서 그대로 노출됐다. 인사 청탁 논란이 확대하자 대통령실은 전날 오전 공지를 통해 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다"고 알리기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

