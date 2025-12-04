본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기자수첩]플랫폼 사고마다 책임 회피…쿠팡 사태, 고리 끊는 출발점 돼야

이서희기자

입력2025.12.04 10:38

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 뉴스듣기

'탈 쿠팡' 움직임에 주문량 반토막
입점 소상공인 피해 곳곳서 현실화
티메프 사태 피해 변제율 0.75%
법적·제도적 장치는 국회 계류 중
쿠팡 사태가 고리 끊는 출발점 돼야

[기자수첩]플랫폼 사고마다 책임 회피…쿠팡 사태, 고리 끊는 출발점 돼야
AD

"주말엔 최소 120건씩은 들어오는데, 쿠팡 개인정보 유출 사고 터지고 나선 50건대로 주문량이 반토막 났어요." 서울 강서구에서 전자기기 액세서리를 판매하는 이모씨는 답답함을 감추지 못했다. 그는 수년째 쿠팡에서 제품을 판매하며 생계를 이어온 소상공인이다. 꼼꼼한 마감과 내구성 덕에 리뷰가 꾸준히 쌓이며 '믿고 사는 셀러'로 자리 잡았다. 하지만 이번 사태 이후 SNS와 인터넷 커뮤니티에서 '탈 쿠팡' 움직임이 번지면서 주문량은 순식간에 급감했다.


이번 쿠팡 사태가 소비자 피해에 그치지 않고 입점 소상공인과 중소업체들의 피해로 이어지고 있다는 목소리는 곳곳에서 나온다. 소비자가 불안에 떠는 동안 소상공인은 현실이 된 매출 하락과 맞닥뜨렸다. 쿠팡이 책임 소재와 원인을 명확히 규명하겠다는 형식적인 답변만을 내놓는 사이, 온라인 플랫폼에 의존해 위태롭게 생계를 유지하던 소상공인의 삶은 체감될 정도로 크게 흔들리고 있다. 이번에도 '플랫폼 사고'로 인한 충격은 가장 약한 고리인 소상공인과 중소업체들에 가장 크고 빠르게 미치고 있는 것이다.


이번 사태는 지난해 플랫폼 입점 소상공인을 덮쳤던 티메프(티몬·위메프) 사건을 떠올리게 한다. 무리한 확장과 취약한 정산 구조 등 플랫폼 내부의 구조적 문제에서 촉발된 사태로 입점 소상공인 5만여명이 피해를 입었다. 실질적인 보상은 여전히 요원하다. 티몬의 총 회생채권 규모는 1조2083억원에 달하지만, 현재까지 변제율은 0.75%에 불과하다. 1000만원을 받지 못한 피해자가 7만5000원만 돌려받았다는 의미다.


쿠팡 개인정보 유출과 티메프 사태의 원인은 다르지만, 신뢰를 잃은 플랫폼으로 인해 입점 소상공인이 피해를 떠안게 되는 구조라는 점에선 같다. 플랫폼은 '성장 파트너' '상생 협력' 등을 내세우며 소상공인에 손을 내밀지만, 사고가 발생할 때마다 정작 책임 구제에선 한발짝 뒤로 물러선다. 수백만 원에서 수천만 원에 달하는 손실은 결국 고스란히 개인사업자의 몫이 된다. 보안 부실·관리 시스템 미비와 같은 플랫폼의 구조적 문제에서 발생하는 위험 비용을 가장 약자의 위치에 있는 소상공인이 떠안는 공식이 수년째 반복되고 있는 셈이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번에도 결과는 비슷할 공산이 크다. 티메프 사태 이후, 온라인 플랫폼 사고로 인한 소상공인 피해를 구제할 법적·제도적 장치가 마련돼야 한다는 목소리가 높았지만, 대부분 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. 당장 이번 사태의 피해자가 된 소상공인들은 매출 하락 등의 피해를 어디에 호소해야 할지조차 몰라 답답함을 토로하고 있다. "정부든 쿠팡이든, 누구든 나서서 해결해 달라"는 게 이들의 목소리다. 언제까지 이 불공정한 거래가 계속돼야 하나. 이제 쿠팡 사태는 그 고리를 끊는 출발점이 돼야 한다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기