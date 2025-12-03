익산시 '동파방지 종합대책 상황반' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 3월 15일까지…"시민 불편 최소화"

전북 익산시가 내년 3월 15일까지 '동파방지 종합대책 상황반'을 운영한다.

3일 시에 따르면 이번 '동파방지 종합대책 상황반'은 겨울철 한파로 인한 수도계량기 동파를 예방하고 시민 불편을 최소화하기 위해 추진됐다.

익산시가 내년 3월 15일까지 '동파방지 종합대책 상황반'을 운영한다. 익산시 제공

시는 5층 이하 아파트, 노후주택, 전통시장 인근 등 동파 취약지역에 대한 사전 점검을 강화하는 한편, 동파 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 14개 협력업체와 함께 긴급 복구체계를 구축했다.

또 시민 참여형 예방 활동도 함께 전개하고 있다. 시는 누리집과 사회관계망서비스(SNS), 언론보도, 수도 요금 고지서 등을 활용해 동파 예방 행동 요령을 안내했으며, 안내문 1만 부를 제작·배포해 실생활 속 예방법을 적극 홍보 중이다.

특히 ▲계량기함에 헌옷이나 보온재 넣기 ▲외출 시 수도꼭지 약하게 틀어 물 흐르게 하기 등 시민이 쉽게 실천할 수 있는 예방법을 중점 안내하고 있다.

동파가 발생한 경우에는 헤어드라이어를 이용해 서서히 녹이거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹이는 방식이 안전하며, 계량기 유리 파손 시에는 익산시 상수도과로 즉시 신고하면 된다.





정헌율 시장은 "이번 겨울, 동파 예방과 신속한 복구는 시민의 일상 보호를 위한 최우선 과제이다"며 "현장 중심 대응체계를 강화해 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.





